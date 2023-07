Open Wijngaardfeesten gedurende het hele weekend in Heuvelland: “Met glaasje wijndomein ontdekken”

Het volledige weekend zijn er Open Wijngaardfeesten in de regio Heuvelland. Je kan de verschillende wijndomeinen bezoeken en een degustatieglas verkrijgen.

Dit weekend zijn er Open Wijngaardfeesten in Heuvelland. Maar liefst twaalf wijndomeinen in Heuvelland en omstreken zetten hun deuren open. “Het principe voor de bezoeker is simpel: je koopt een degustatieglas en je gaat van wijndomein naar wijndomein om te proeven,” zegt Jill Boudrez van Vintage Heuvelland.

Reyngaard

Met een aanstekelijk enthousiasme gunnen de wijnbouwers een blik achter de schermen van hun wijndomein en bieden ze de kans om hun gamma te leren kennen. Zoals Jan Reynaert dat, samen met zijn echtgenote Mieke Delanghe, doet op het wijndomein Reyngaard in Dranouter: “In 2012 begonnen we met onze wijnbouw avontuur in onze achtertuin. Wij zijn een micro-wijnmakerij met een beperkte productie. Als kleinste wijnbouwer in Heuvelland zijn we desalniettemin trots op het resultaat.” Op het domein kunnen de wijnen ‘Les Blancs ( assemblage van Pinot Auxerrois Blanc,Pinot Gris, Johanniter) en ‘Petit Renard, een rosé wijn van de Regent druif geproefd worden net als het Vintje.

Vintje is ontstaan uit een samenwerking van alle wijnbouwers uit de Westhoek die lid zijn van Vintage Heuvelland vzw. Vintje werd gelanceerd naar aanleiding van het Wijn- en eetfestijn van vzw Vintage Heuvelland van 4 juni 2017. “De naam verwijst naar- vin, of Frans voor wijn, – vintage, naar onze vzw Vintage Heuvelland en – fine, een destillaat van druivensap,” legt wijnbouwer Jan uit.

Hapje en drankje

Een aantal wijndomeinen serveren tijdens de Open Wijngaardfeesten ook een vlugge hap. Op het wijndomein Reyngaard is dat een gebakken opgerold wafeltje met advokaat gemaakt van Vintje. Ook Pulled pork in kleine ovenkoek met aangepaste groentjes wordt aangeboden.