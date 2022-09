Open Monumentendag staat in teken van revival Stoassie Kirmesse

Naar aanleiding van Open Monumentendag slaan het stadsbestuur van Waregem en De Statievrienden de handen in elkaar. Maar liefst 60 jaar na de vorige editie vindt zo een nieuwe ‘Stoassie Kirmesse’ plaats. Blikvangers dit weekend worden een escaperoom, een hanenkraaizetting en een seniorennamiddag.

Samen met het stadsbestuur en een reeks partners, zoals onder meer Okra, Chiro Beregoed, het wijkcomité Bilkhage, heeft de erfgoedvereniging De Statievrienden een uitgebreid programma met niet minder dan 12 activiteiten klaargestoomd, onder de noemer van ‘Stoassie Kirmesse 2022’. Een eeuwenoude traditie die na ongeveer zestig jaar in ere wordt hersteld.

In en rond stationswijken

De talrijke activiteiten vinden plaats in en rond de stationswijken. “De Waregemse statiewijk was er zeker geen van twaalf in een dozijn”, vertelt Bernard Delanghe van De Statievrienden. “Terwijl er in de meeste buurten een wijkkermis plaatsvond, gebeurde dit in de stationsbuurt maar liefst elke maand.”

“Op de eerste dinsdag kregen de NMBS-medewerkers immers hun loon. Ze kwamen hun geld afhalen in het station, meteen telkens het begin van een lange feestnacht in de meer dan twintig herbergen. Eénmaal per jaar was er in september dan ook een georganiseerde kermis. Die wordt nu in ere hersteld.”

Twee bijzondere tentoonstellingen

“In feite hebben we vorige week reeds de kermis op gang geschoten”, verduidelijkt Bernard. “Onder de noemer Kunst@Statie openden we in de parochiezaal van ’t Gaverke een groepstentoonstelling met 24 kunstenaars die op één of andere manier een link hebben met de stationsbuurt. De fel gesmaakte expositie bevat heel gevarieerd werk en is ook nog te bezoeken op zaterdag 11 en zondag 12 september, telkens van 14 tot 18 uur. De toegang is gratis.”

Gedurende het hele weekend kan iedereen ook in het ontmoetingscentrum terecht voor een tentoonstelling over ‘100 Waregemse Spoortrekkers’. “Dit wordt geen statige expo, want talrijke interviews, animatie en muziek zorgen voor heel wat leven in de brouwerij.”

Escaperoom

Het weekend wordt afgetrapt op vrijdag 9 september om 19 uur met een erfgoedcafé in ontmoetingscentrum Gaverke, waarbij negen sprekers evenveel thema’s rond de Waregemse stationswijk behandelen. “De deelnemers kiezen op voorhand drie sessies. Tijdens die drie infomomenten proeven de aanwezigen telkens van een gerechtje op grootmoeders wijze.”

Ook in het voormalige station van Sint-Eloois-Vijve is zaterdag en zondag tussen 14 en 18 uur heel wat te beleven. Zo is er een escaperoom, waarbij deelnemers een kwartier de tijd krijgen om te ontsnappen uit de bureau van de stationschef.

“Op het kasseiplein kan je ook bijleren over de geschiedenis van het station en de bijhorende spoorlijn. En er staat een hoogtewerker, waarop bezoekers de unieke siertegels in de nok van het dak van dichtbij kunnen bekijken”, zegt Thomas Bertrem van de Waregemse archiefdienst.

Hanenkraaizetting

Op zaterdagochtend keren De Statievrienden terug in de tijd, met een hanenkraaizetting in café ’t Gaverke. “Dat is een gebruik dat erkend werd als immaterieel cultureel erfgoed en vroeger bijna even verspreid was als vinkenzettingen. Nu wordt het nog wekelijks beoefend door een twintigtal liefhebbers in de regio Ardooie en Kanegem”, aldus Bernard.

“Tijdens de zetting wordt er een kleine pop-up-tentoonstelling geïnstalleerd met enkele boeiende documenten en voorwerpen rond deze bijzondere traditie.” (PPW/PNW)

Het volledige programma, dat ook een seniorennamiddag, een gekke fietsenparcours, een quiz en een wandeltocht met Natuurpunt door De Gaverbeekse Meersen omvat, vind je op www.waregem.be/OMD. Ook inschrijven voor de activiteiten kan daar.