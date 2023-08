Open Monumentendag met zes Izegemse toplocaties

Op zondag 10 september zetten in Izegem zes toplocaties de deuren open tijdens Open Monumentendag. “Een boeiende mix van historische gebouwen en moderne industriële sites zorgt voor een indrukwekkend programma voor deze editie”, zegt schepen van Erfgoed Kurt Himpe.

“De voormalige cichorei-ast waar onlangs een gastronomisch restaurant onderdak kreeg, spreekt tot de verbeelding. Cichorei werd vroeger gebruikt als goedkoop vervangmiddel voor koffie en in onze regio zijn er nog verschillende asten bewaard. De kloeke bakstenen toren waarin tot 1969 cichorei werd gedroogd, is nu het restaurant Nast waar uitzonderlijk voor Open Monumentendag rondleidingen worden georganiseerd”, zegt schepen Kurt Himpe.

“Ook een burgerwoning in de Pieter Baesstraat, gebouwd in 1937 in opdracht van schoenfabrikant Lafaut-Mestdagh, kan bezocht worden. Het ontwerp van de bekende Izegemse architect Carlos Beyaert is een voorbeeld van romantisch kubisme, met strakke lijnen met grote ramen en platte daken in een asymmetrisch gebouw. De woning zal door de eigenaar gerenoveerd worden”, verduidelijkt conservator Leen Breyne.

Moderna Products en Skyline Communications

Ook twee moderne industriële sites zetten de deuren open. “In 1932 startte Gabriel Saelen in zijn tuin een productieatelier voor knopen. Door de veranderde economische context vond een grondige reconversie plaats en in 1980 werd overgeschakeld op de productie van toebehoren voor huisdieren. De derde generatie Saelen realiseerde vorig jaar een gloednieuw hoofdkwartier langs de Zuidkaai”, aldus Himpe. “En ook Skyline Communications is zo’n hoogtechnologisch bedrijf dat tot de wereldtop behoort op het vlak van netwerkbeheersoftware en dat tot de verbeelding spreekt.”

© GF

Museum Stoom en Stroom en Eperon d’Or

“Uiteraard kan de grootst bewaarde stoommachine van het land niet ontbreken op Open Monumentendag. De Stoomvrienden presenteren er de resultaten van hun onverdroten inzet om het industrieel erfgoed te laten schitteren. In Eperon d’Or is er naast de Sneaker Expo en de schitterende vaste collectie schoenen en borstels een tijdelijke expo met de verbluffende schoencreaties van cursisten uit schoenopleidingen en demonstraties van machines en technieken uit de schoen- en borstelnijverheden. Er zullen ook oldtimers opgesteld staan, in de namiddag is er kindergrime en er is een workshop kartonsneakers”, besluit Leen Breyne. Om 16 uur is er dan ook de traditionele schoentjesworp vanaf de grote toren van Eperon d’Or.

Uitgezonderd voor de museumbezoeken moeten bezoekers zich inschrijven voor de begeleide gratis rondleidingen. Alle informatie op www.eperondor.be.