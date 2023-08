Open Kiosk en Kiosk Matinee II: Volop ambiance in Veurns stadspark

Nog de hele zomer lang is het Sint-Walburgapark de place to be voor muziekfans. Elke woensdagnamiddag krijgt aanstormend muzikaal Belgisch talent er een podiumplekje op de Kiosk, en op 20 augustus zorgen de professionele bands Klaxon en Toâpe Geraapte voor een muzikaal feest.

Op 9 augustus staan Kiki, Lightspeed en Wayne Matthews op het podium van de Kiosk. Op 16 augustus wordt het publiek getrakteerd op drie concerten van Sonders, Gone Son en Son del Corazón. Merel Forrest, The Christian Club en Dumo tonen hun talent op 23 augustus en op 30 augustus sluiten Nieuwstadt, Cynn en Wük het muzikale zomerseizoen in het stadspark af. Om er een echte zomers event van te maken, kunnen muzikale fans het extra gezellig maken en een picknickmand meebrengen of bestellen bij Visit Veurne. In elk geval zorgt Visit Veurne voor ligzetels en grote picknickdoeken. Ook Oxfam Veurne is elke woensdagmiddag van de partij met hapjes en drankjes.

Klaxon brengt danshits

Na een succesvolle Matinee I in juli zorgen Klaxon en Toâpe Geraapte gegarandeerd voor een geslaagde Matinee II op 20 augustus. Om 11 uur bijt Klaxon de spits af. Deze 7-koppige band dompelt het publiek onder in de grote danshits van de afgelopen decennia. Voor de dansenergie staan de blazers met hun trombone, saxofoon en trompet, de beats van de bas en de drums en de melodieuze pianoriedels ervoor dat het publiek spontaan mee gaat dansen en zingen met de klassiekers uit de eighties, nineties en nillies. Om 13 uur is het de beurt aan coverband Toâpe Geraapte, die Veurne al meerdere keren muzikaal uit haar comfortzone trok.

Knotsgekke outfits

Dit bonte gezelschap in altijd knotsgekke outfits dat zich begin jaren 2000 al liet opmerken, is intussen enkele jaartjes ouder geworden, maar bezadigder is de bende niet geworden. Misschien zijn ze nog net iets gekker, en met hun onuitputtelijke energie en charisma, het hoge niveau van hun showgehalte, de stomende blazerssectie en de opzwepende percussie slagen ze er moeiteloos in om het publiek mee op sleeptouw te nemen. Hun optreden is een wervelende, non-stop medley van stevige bekende rocknummers tot Vlaamse schlagers. Afspraak: 20 augustus om 11 uur in het Sint-Walburga-stadspark in Veurne.