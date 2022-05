Open Atelierdagen nu ook in Ichtegem

Atelier in beeld is een nieuw en jaarlijks open atelierweekeinde voor beeldende kunstenaars in Vlaanderen en Brussel. In onze regio vervangt het Buren bij Kunstenaars, dat voortaan uitgebreid wordt naar Vlaanderen en Brussel.

Ook verschillende Ichtegemse kunstenaars maken van de gelegenheid gebruik en stellen in het weekeinde van 13 tot 15 mei hun atelier open voor het publiek. Ze allemaal opsommen zou ons te ver leiden en we beperken ons tot het atelier van vader en dochter Tamara en Rudy Ryde in de James Ensorlaan.

Zij beoefenen er acryl pouring schilderkunsttechnieken. Dochter Tamara maakt ook abstracte werken. Sinds kort maken ze met hun kunstwerken ook draagbare kunstwerkjes.

Uitlaatklep

“Mijn vader en ik zijn relatief nieuw in het wereldje”, vertelt Tamara Ryde (41), boekhoudster en opvoedster in het onderwijs.

“De inspiratie kwam er toen ik tijdens corona abstracte schilderijen begon te maken en tijdens het scrollen op Facebook de acryl pouring techniek ontdekte. Voor mij bleek dat artistieke ook een soort van therapie, een uitlaatklep.”

“Al snel vertelde ik mijn vader, een gepensioneerde schrijnwerker die vroeger nog schilderde en tekende, dat deze techniek wel eens iets voor hem kon zijn, en dat bleek achteraf dus ook het geval.”

Zelfstudie

“We hebben de techniek, die zeer populair aan het worden is, door zelfstudie aangeleerd. En het is altijd een beetje experimenteren met verschillende technieken, soorten verf en pouring media. Soms loopt het eens fout af en dag kunnen we herbeginnen.”

“Het is zelfs zo dat we elkaar nu zeer goed aanvullen en van elkaar kunnen leren. Door de gebruikte technieken is elk werk uniek. De open atelierdagen zijn voor ons een unieke gelegenheid om onze werken eens aan het publiek te tonen.”

“Dit is voor ons dus een grote première. We weten niet waar we met onze hobby, want dat is het toch nog altijd, terecht zullen komen. Eerst eens afwachten wat het publiek ervan vindt.”

