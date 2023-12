Opbrengst van stedelijke sintshows wordt geschonken aan werking van Hart boven Hard in Torhout

De twee sintshows in het cultuurcentrum de Brouckere, een organisatie van het stadsbestuur, werden niet alleen leuke kindervoorstellingen, maar hebben ook een aardig bedrag opgebracht. De winst kwam uit op ruim 2.020 euro.

De stad stopt dat geld niet in eigen zak, maar schenkt het aan een goed doel, met name de vzw Hart boven Hard. Die heeft net in de Nieuwstraat het project Harterobe opgestart (de vroegere Televestiaire), waar mensen die het niet breed hebben kwaliteitsvolle kleding kunnen kopen voor een prikje.

De cheque van 2.020 euro werd overhandigd door de schepenen Annick Vanderspurt en Ine Debruyne aan gemeenteraadslid Sien Lagae, een van de schragende krachten van Hart boven Hard. De plechtige uitreiking gebeurde tijdens het grote sintfeest van de vzw in zaal De Bosgalm. Daar konden families komen genieten van heerlijke pannenkoeken, lekkere warme chocomelk en natuurlijk de komst van de heilige man. (foto JS)