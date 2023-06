Opbouw sprookjesachtig zandsculpturenfestival gestart in Middelkerke

Op het strand van Middelkerke ter hoogte van het Arthur De Greefplein wordt momenteel volop gewerkt aan de opbouw van het zandsculpturenfestival.

De editie 2023 duikt de wondere wereld van de sprookjes in. “Het wordt een ware belevenis voor jong en oud met uiteraard de allerbekendste sprookjes, maar ook fabels die je misschien vergeten bent. Meer dan twintig sprookjes en personages zullen uit het zand verrijzen. Het wordt een heuse sprookjeswereld met tovenaars, prinsen en prinsessen”, legt organisator Peter Monbailleu uit.

Sprookjes komen tot leven

In samenwerking met theaterproductiehuis De Proefkonijnen komt de sprookjeswereld ook meerdere keren per dag écht tot leven met een uniek theateraanbod. Daarnaast maken springkasteel, een zandbak en leuke speeltuigen je gezinsdagje uit naar Middelkerke compleet. “En het beste nieuws: al die nieuwigheden zijn gewoon inbegrepen in de ticketprijs”, zegt Peter.

Ook dit jaar krijgen inwoners van Middelkerke en mensen met een tweede verblijf in Middelkerke 2 euro korting. Die kaarten zijn enkel verkrijgbaar bij de dienst toerisme.

Het Zandsculpturenfestival Middelkerke vindt plaats van 1 juli tot en met 10 september. Info en tickets verkrijgbaar opwww.zandsculpturenfestival.com.