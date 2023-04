Op paasmaandag Kattenknippeling en optreden coverband

Achteraan café Het Visputje in de Oude Ieperweg in Kruiseke vindt op paasmaandag vanaf 16 uur de Kattenknippeling plaats. Stijn Raes uit Wervik won vorig jaar. Het duurde maar liefst bijna vier uur. De beslissing viel uiteindelijk pas in de veertiende ronde. Veel van de 103 deelnemers waren toen al vertrokken.

Door corona moesten twee edities worden uitgesteld. De Kattenknippeling bestaat ondertussen al maar liefst meer dan 165 jaar. Het gaat om het oudste volksspel van Wervik. Met houten wilgenstokken wordt gegooid naar een boterpot met daarin een fluwelen kat. Elke ronde komen de deelnemers dichterbij het doelwit. Wie de mooi geschilderde pot aan diggelen gooit, is de winnaar.

GB Jackson brengt klassiekers

De organisatoren van de koninklijke vereniging ‘de Nachtegaal’ noemen het een volksfeest uniek in zijn soort. Tijdens het aperitief zorgt het duo Jocris voor accordeonmuziek. Vanaf 12.30 uur is het aanschuiven voor een paaskuiken aan het spit, met frieten, groenten en sausen. Een koude schotel kan ook. Tickets kosten 17 euro,

In de namiddag kunnen kinderen zich vanaf 15 uur gratis laten grimeren en komt er ook een ballonnenplooier. Om 14.30 uur vangen de inschrijvingen voor de Kattenknippeling aan. Deelname kost drie euro. Vanaf 15 uur is er een optreden van coverband GB Jackson. Ze brengen klassiekers, country en meezingers. De Kattenknippeling start om 16 uur. Eerst gooien de winnaar van vorig jaar en de Tabaksfee en haar eredames. (EDB)