Op kermismaandag ‘gangstert’ Gits in stijl

De leden van het kermismaandagcomité uit Gits zijn in hun nopjes want kermismaandag kan dit jaar zonder beperkingen doorgaan. Op 9 september geeft Gits Koerse het startschot van de Gitse kermis om daarna drie dagen lang te genieten van de festiviteiten met als slotapotheose kermismaandag.

“We hadden het idee van om Gits om te toveren tot een gangsterdorp eigenlijk al twee jaar geleden maar toen kwam corona roet in het eten gooien. Vorig jaar ging de kermis wel door maar we borgen onze grootse plannen nog een jaartje op door de steeds veranderende coronamaatregelen. We organiseerden toen een lightversie die eveneens erg succesvol was, maar we zijn toch blij om ons dit jaar helemaal te smijten voor een kermismaandag als voorheen”, aldus Luc Duhayon van het kermismaandagcomité.

Tradities blijven gelukkig bestaan. Kermismaandag start naar jaarlijkse gewoonte met de kinderstoet om 19 uur aan het park nabij Ogierlande.

Nacht van de Punch

“Er is telkens een grote opkomst en we zijn de juffen van de kleuterschool enorm dankbaar met hun medewerking. De harmonie van Hooglede komt ons ook vergezellen wat we ook enorm appreciëren. Ze zijn volop aan het repeteren voor hun groots spektakel ‘Nacht van de Punch’, maar vinden toch nog tijd om de kermismaandagstoet van muziek te voorzien. Alle kindjes kunnen na de optocht genieten van animatie en een leuke kindershow”, vertelt het kermismaandagcomité. Na de kinderen zijn ook volwassen aan de beurt. Zo kunnen zij genieten van een show burlesque op het podium aan café De Engel. “In alle straten rond de marktplaats kun je de band Portatief terugvinden, een mobiele band die tijdloze covers brengt. Hun gitaren staan garant voor ambiance en gezelligheid. Ook de lichtgevende steltloper is een straatact op niveau, waar we bijzonder trots op zijn”, gaan Luc en co enthousiast verder.

Vuurwerk

Het comité hoopt uiteraard op mooi en droog weer. Al kan het droge weer van de laatste periode toch ook een domper zijn op de feestvreugde. “Voorlopig hebben we toestemming van de gemeente om vuurwerk af te steken maar alles hangt af van het weer. Veiligheid gaat boven alles dus alles hangt af van de droogte. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om alle medewerkers te bedanken voor hun steun en hulp. Niet alleen de Gitse jeugdverenigingen dragen hun steentje bij, maar ook individuen melden spontaan hun hulp aan. Zonder enthousiaste vrijwilligers zou Gits kermis niet zo’n succes kunnen zijn”, besluit Luc Duhayon die al enkele jaren lid is van het Gitse kermismaandagcomité. (EVG)