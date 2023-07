Op de Mercator met artistiek leider TAZ Cindy Godefroi: “Halve tweedeverblijver geworden in Oostende”

Ruim 500 voorstellingen op zo’n 40 verschillende locaties: er breken spannende tijden aan voor Cindy Godefroi (56). Samen met vriendin Fien Mombaerts heeft zij de artistieke leiding van het iconische podiumkunstenfestival Theater aan Zee in handen en dat is, zoals voormalig nieuwsanker Jan Becaus het ooit zo bloemrijk stelde, hoegenaamd geen kattenpis.

Afgestudeerd in de Oosterse filologie werkte zij jarenlang bij de openbare omroep BRTN, nu VRT, en startte zij de zender TWEE, het huidige Canvas, mee op. Nadat ze de voorbije 22 jaar aan de slag was als programmator bij het gerenommeerde kinder- en jeugdtheater Kopergietery zette deze sympathieke dame met een karrenvracht ervaring en ongelooflijk veel enthousiasme in oktober vorig jaar de stap naar TAZ. En dat enthousiasme werkt absoluut aanstekelijk, mocht ondergetekende ondervinden. Wij kunnen niet wachten.

Het is jouw eerste jaar als verantwoordelijke voor de programmatie van TAZ, maar het festival is allesbehalve een onbekende voor jou, meen ik.

“Absoluut, ik volg dit prachtig festival al heel lang, al van toen het nog op de koer plaatsvond. Ik heb nog in de Raad van Advies gezeten, ook in de raad van bestuur en in de jury van Jong Werk. Ik trok vanuit mijn job als programmator voor de Kopergietery trouwens heel veel naar TAZ. Ik vond dat toen al een van de mooiste en rijkste festivals die er waren. Toen ik bij de Kopergietery werkte, woonde ik daarvoor tal van buitenlandse festivals bij. Ik heb daar heel vaak gezegd: ga eens naar TAZ, want zo’n pakket kom je niet vaak tegen, een festival waar je van zoveel verschillende dingen kan proeven, en dat allemaal in een boeiende plaats aan de zee. Door zoveel naar Oostende te komen, heb ik tijdens mijn nomadentochten op TAZ de stad leren kennen en kwam ik op locaties waar ik anders nooit was gekomen. Ik ben er op een bepaalde manier echt verliefd op geworden. Ik woon in Gent, maar ik zou mezelf een halve tweedeverblijver durven noemen.” (lacht)

En, waren het big shoes to fill na het afscheid van de vorige artistiek leider Luc Muylaert? Hoe heb je dat ervaren?

“Luc had inderdaad grote schoenen, jawel! Ik deel het artistieke leiderschap van TAZ met Fien Mombaerts. We doen dat volledig samen en die formule werkt perfect. We hebben elkaar destijds beroepshalve leren kennen en zijn goeie vriendinnen geworden, in die volgorde trouwens, en dat is niet slecht. We zijn een stevig duo en hebben een pittige tijd achter de rug, enerzijds omdat Luc ons een heel mooi geschenk heeft gegeven en anderzijds omdat we we het wel moeten waarmaken, met beperkte middelen. We werken met een klein, maar fantastisch kernploegje dat ik niet genoeg kan bedanken. Naarmate het festival nadert, groeit de ploeg alsmaar aan, met honderden vrijwilligers die meer dan hun steentje bijdragen. En met de inbreng en steun van sterke mensen, zoals theatermaker en schrijver Fikry El Azzouzi en van cognitief psychologe Louis Bogaerts, zitten we ongelooflijk goed. Ik ben natuurlijk zenuwachtig, hoe kan dat ook anders, maar ik ben zo blij met de steun en met het programma, dat nu al goede reacties krijgt. Ik kende TAZ, maar nu sta ik er middenin. Het komt er niet alleen op aan om een heel mooie traditie verder te zetten, maar ook om nieuwe uitdagingen aan te gaan.”

Wat kunnen we tijdens deze editie onder meer verwachten?

“Let wel: TAZ is een laagdrempelig festival voor een breed publiek met ongelooflijke verrassingen. Je kunt er van zoveel proeven. Café Koer is sowieso het hart van het festival. Daar kun je de sfeer proeven, daar ontmoet je mensen. Dit is een warm festival. Zowel de kleinere acts als de grotere kalibers zijn meer dan de moeite waard en er valt altijd iets te ontdekken. We hebben ook nu rigoureuze keuzes moeten maken, maar we wilden het publiek dat het Familiepark zo heeft gemist, terughalen. Met WonderWaai brengen wij in het Leopoldpark iets waar kinderen zich een hele week kunnen uitleven.”

Aanraders?

“Oei er zijn er zoveel! Voor alle zaken die ik zou opnoemen, zijn er 20 andere die meteen ook de moeite waard zijn. Ik zou zeggen: maak je keuze uit een rijk gevuld programma en kom zeker genieten van de gezellige sfeer op Café Koer. Zo zal de TAZ-band dagelijks op Café Koer om 18.30 uur een aperitiefconcert brengen en die nodigt daarvoor altijd getalenteerde muzikanten uit. Zo houden ze op 31 juli een Oostendse avond met louter en alleen Oostends talent. Wie zich geroepen voelt, mag zich altijd aanmelden. Wat ik ook wil vermelden, is dat we met ons wijkfeest Quartiers d’O dit jaar op 28, 29 en 30 juli richting Konterdam trekken. Samen met onze partners als De Grote Post, Klein Verhaal, KAAP, FMDO en het Filmfestival Oostende zorgen buurtbewoners en verenigingen uit de buurt voor een groot volksfeest. De wandelende performance Vissers aan de Horizon op het strand wordt ook heel bijzonder en er is natuurlijk ook de officiële opening van het festival met Dear Winnie, muziektheater van Fikry El Azzouzi. Maar echt, er is voor elk wat wils en dat van 26 juli tot 5 augustus.”

(Dany Van Loo)