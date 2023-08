14 graden en regen maar toch kon je op de koppen lopen op Trammelant in De Haan.

Net om 15 uur toen de retrotram aan de halte van De Haan stopte begon het met regenen maar dat lieten de duizenden kijklustigen en de honderden figuranten niet aan hun hart komen.

In stoet trokken ze in hun piekfijne Belle epoque kledij door de straten van De Haan. Poseren voor toeristen die maar al te graag een foto wilden maken van het schouwspel. Terug naar vervlogen tijden van de Belle epoque dat is de insteek van Trammelant en dat brengt volk op de been.

Er was bijna geen doorkomen aan. Het mindere weer kon het enthousiasme niet temperen en het was voor alle aanwezigen genieten.