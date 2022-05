Op de koppen lopen op de 820ste Meifoor in Brugge

De start van de Meifoor was vrijdag meteen een overdonderend succes. Daar had het prachtige weer en het feit dat de Brugse kinderen anderhalf uur gratis op de attracties mochten, veel mee te maken.

Na twee afgelaste edities is de Meifoor terug in Brugge en wel met een vernieuwde opstelling. Door de bouw van het Beurs Meeting & Congres Centrum verdween het Beursplein als kermisplein en werden de attracties die gebruikelijk daar stonden geïntegreerd op andere locaties.

Nu ook op het Stationsplein

Daarnaast moest ook het kermisterrein Koning Albert I-park grondig herschikt worden door de bouw van de ondergrondse parking. Bijgevolg is het Stationsplein nu ook een belangrijke kermislocatie. Uiteraard is er ook op de vertrouwde locaties ‘t Zand en het Simon Stevinplein weer heel wat kermisvertier voor jong en oud.

De opening op vrijdag 6 mei was meteen een grandioos succes. Het was zeker op ‘t Zand echt op de koppen lopen en bij een aantal attracties was het behoorlijk lang aanschuiven. Daar hadden het prachtige weer en het ongeduld na twee gemiste kermisedities zeker veel mee te maken.

Net als de speciale actie die Stad Brugge en de verzamelde foorkramers hadden uitgewerkt. Alle Brugse kinderen van 4 tot 14 jaar kregen immers thuis een persoonlijke uitnodiging met een plannetje van de kermis. Daarmee mochten ze alle attracties tussen 16 uur 30 en 18 uur één keer bezoeken.

Lange rijen

En daar was duidelijk héél wat volk op afgekomen. De geste van het stadsbestuur en de foorkramers werd zeker geapprecieerd maar bij een aantal ouders hoorden we wel de opmerking dat er misschien teveel kinderen op een te korte tijd werden uitgenodigd voor de gratis attracties.

Op die manier ontstonden immers erg lange wachttijden en was de mogelijkheid om meerdere attracties te bezoeken eerder beperkt.

Maar desalniettemin kent de Meifoor een meer dan geslaagd openingsweekend. Nog heel het weekend is er overigens extra animatie met straatartiesten.

Voor alle praktische info: www.brugsemeifoor.be

(PDV)