Op de koppen lopen in Kortrijkse Boektopia op Allerheiligen: “Ziet er fantastisch uit”

In de Xpo hallen in Kortrijk is sinds zaterdag de boekenbeurs Boektopia aan de gang. Na het openingsweekend, dat dubbel zoveel volk trok als vorig jaar, was het ook vandaag op de koppen lopen. Met om 13 uur 15 het hoogtepunt van de dag – en misschien wel van het evenement – boeddhistisch monnik Haemin Sunim. In Vlaanderen en Nederland verkocht hij al meer dan een half miljoen boeken.

De derde editie van de boekenbeurs in Kortrijk draait op volle toeren. Met meer dan 80 voorstellingen of signeersessies komt er dan ook heel wat volk op af. Behalve boeken bekijken, kan je er dus ook je exemplaren laten signeren door je favoriete auteur of luisteren naar een live-concert, maar dan silent disco-gewijs. Ook voor de allerkleinsten worden er voorleesmomenten gehouden in een speels aangeklede voorleeshoek.

De Kortrijkse Xpo-hallen mogen dan wel kleiner zijn dan die van Antwerpen, qua gezelligheid doen ze zeker niet onder. Dat wordt beaamd door boekenwurmen Jade en Jarne. Zij kwamen vandaag een kijkje nemen en namen onmiddellijk wat boeken mee naar huis. “Er hangt een leuke sfeer en het is gezellig om even rond te wandelen. Ze hebben een heel breed assortiment, maar iets minder diep. Ik lees bijvoorbeeld heel graag fantasyboeken, maar de meeste die er lagen had ik al”, lacht Jade.

Boekenwurmen Jade en Jarne © TV

Haemin Sunim

Op het programma vandaag stond een hele grote internationale naam. Boeddhistisch monnik Haemin Sunim kwam vandaag om 13 uur 15 zijn nieuwe boek Dingen die je hoop geven: Veerkracht in uitdagende tijden voorstellen. Speciaal vanuit Zuid-Korea, maakte hij vier uurtjes vrij voor zijn Nederlandstalige fans, want die zijn er. In België en Nederland verkocht hij al meer dan een half miljoen exemplaren.

“Het was even rijden sinds ik in Antwerpen woon, maar het is toch wel leuk om even terug te gaan naar mijn roots, hier in Kortrijk.” -Jens Dendoncker

Ook choreograaf Dan Karaty was vandaag aanwezig om te vertellen over zijn alcoholverslaving. En stand-up comedian Jens Dendoncker uit Zwevegem kwam vandaag ook even piepen. Voor hem is het een leuk thuiskomen. “Het was even rijden sinds ik in Antwerpen woon, maar het is toch wel leuk om even terug te gaan naar mijn roots, hier in Kortrijk. Op het eerste zicht ziet het er fantastisch uit”, aldus Jens Dendoncker. Ook morgen is er heel wat te doen, voor de volledige programmatie kan je altijd terecht op de website van Boektopia. (Tristan Vandevelde)