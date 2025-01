Op 22 maart al vierde gebouwenloop in Menen langs vernieuwd parcours: “Gezelligheid en samenhorigheid naar centrum brengen”

De stad Menen maakt zich op voor zijn vierde gebouwenloop: in 2025 wordt dat de Urban COLOR Run. Op zaterdag 22 maart kunnen sportieve recreatievelingen zich volledig uitleven tijdens dit unieke loopevent in het hart van de stad. Met een vernieuwd parcours van ongeveer 6 kilometer en verrassende passages door om en bij de 30 gebouwen, belooft dit evenement ook dit jaar een onvergetelijke ervaring te worden.

De stedelijke gebouwenloop is uitgegroeid tot een vaste waarde in Menen en staat bekend om zijn creatieve invulling met ieder jaar een ander thema, nu dus de Urban COLOR Run. Elk deelnemend gebouw krijgt volgende maand een eigen kleur toegewezen tijdens een ludieke trekking, wat een vrolijke en dynamische sfeer toevoegt aan het evenement. Nieuw dit jaar is de passage door het stadspark Park Ter Walle en enkele omliggende gebouwen, die voor het eerst deel zullen uitmaken van het parcours. Ook enkele handelaars langs het parcours (in panden met een andere in- en uitgang) hangen hun wagonnetje aan de gebouwenloop.

Urban COLOR Run

“Met de Urban COLOR Run brengen we niet alleen sport, maar ook gezelligheid en samenhorigheid naar het hart van Menen,” zegt Kasper Vandecasteele, schepen van Sport en Evenementen. “Het vernieuwde parcours en de kleurrijke passages door gebouwen maken dit loopevent toegankelijk en aantrekkelijk voor deelnemers van alle niveaus.”

Het volledige parcours blijft een verrassing tot de dag zelf, waardoor deelnemers kunnen genieten van een spannende ontdekkingstocht door de stad. Rond de Grote Markt, de start- en aankomstzone, wordt gezorgd voor een gezellige drukte met animatie langs het parcours en in de stedelijke gebouwen.

Inschrijvingen lopen al vlot binnen

Deelnemen aan de Urban COLOR Run kost slechts 5 euro. Inschrijvers ontvangen een wedstrijd-T-shirt en na afloop een drankje met versnapering. Het evenement trekt niet alleen inwoners van Menen aan, maar ook steeds meer lopers van buiten de stad. Inschrijven kan via www.menen.be/urbancolorrun.

“Het is fantastisch om te zien dat dit evenement niet alleen lokaal, maar ook regionaal populair is,” aldus schepen Vandecasteele. “Met bijna 100 inschrijvingen in de eerste weken en meer dan de helft daarvan van buiten Menen, hopen we dit jaar onze doelstelling van 500 deelnemers te bereiken. Dromen mag, en deelnemen ook!”