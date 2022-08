Op 15 augustus komen de Garnaalfeesten terug naar de Vosseslag: “Nieuwe ‘AmuZee-route’ laat je proeven van het lekkers uit de zee”

Op 15 augustus hebben traditiegetrouw de Garnaalfeesten weer plaats in Vosseslag. Tijdens dit evenement staat onze Noordzee, en al wat deze te bieden heeft, in de kijker. Nieuw dit jaar is de ‘AmuZee-route’: een wandeling met unieke verhalen over de zee.

Het folkloristisch feest rond de garnaalvisserij biedt ook dit jaar weer een rijkgevuld programma met onder meer een optocht, rommelmarkt, straatanimatie, een schattenjacht voor kinderen en veel livemuziek. Nieuw dit jaar, is de AmuZee-route: enkele handelaars werkten een wandeling uit met unieke verhalen over de zee. “Vosseslag heeft immers een rijk verleden van garnaalkruiers en strangedrifters”, zegt schepen van Toerisme Marleen De Soete, “en onderweg kan al het lekkers dat onze Noordzee te bieden heeft, uiteraard niet ontbreken.”

Als afsluiter van de feesten is er vuurwerk op het strand

Ook Natuurpunt zal aanwezig zijn en komt op de Garnaalfeesten toelichting geven bij de vangsten van de garnaalkruiers. ‘s Ochtends vindt er een kruidemonstratie plaats op het strand, in de namiddag is er een wedstrijdje garnaalpellen voor de dames. Mobiele animatie vind je de hele dag door in de centrumstraten, aan de Blekkaard zijn er live optredens van onder meer Kate & Bonzo. “Aan ‘t Strangegat worden er garnalen gekookt en kan je proeven van een heerlijke vissoep, droogvis, sprot en wulken, in de tuin van woonzorgcentrum Zilverduin wordt dan weer de legende van Mong De Vos tot leven gewekt en als afsluiter is er om 22.30 uur nog vuurwerk op het strand. Er valt kortom voor elk wat wils te beleven tijdens de Garnaalfeesten; een uniek evenement aan onze kust voor klein en groot”, besluit schepen van Toerisme Marleen De Soete.

Praktisch

Kaarten voor de AmuZee-route zijn te verkrijgen bij de deelnemende handelaars en kosten 15 euro voor volwassenen en 8 euro voor kinderen (-12 jaar). Alle andere activiteiten zijn gratis.