Op 13 maart wordt Westende-bad even ‘dog city’ met 365 Münsterländers

Nathalie Deryckere uit Brakel wil een wereldrecord breken door 365 grote en kleine honden van het ras Münsterländer samen te brengen in Westende. Ze was dit al van plan voor het hele coronagbeuren, maar diende door covid-19 de datum te verplaatsen. Er staat nu een nieuwe datum vastgespijkerd en alles laat vermoeden dat Westende-bad op 13 maart eventjes zal worden ingenomen door de Münsterländers en hun baasjes.

De recordpoging was voorzien op 12 december 2021, maar moest verplaatst worden naar 13 maart dit jaar. Het is de bedoeling van Nathalie Deryckere uit Brakel om zoveel mogelijk honden van het ras Münsterländer samen te brengen in Westende. “Op vandaag is een groepering uit Schotland recordhouder met 361 golden retrievers op één foto. Ik wil dit record verbreken door 365 honden op één foto te brengen. De Münsterländer is bovendien een ras dat veel zeldzamer is dan de golden retriever.”

Meer dan een wandeling

“We hadden al een mooi aantal inschrijvingen voor 12 december 2021, maar er zijn een aantal mensen die hebben afgezegd. Anderzijds zijn er ook nog een aantal bijgekomen, maar willen we het record van de Schotten verbreken, dan zijn er toch nog een aantal inschrijvingen nodig” zegt Nathalie. “Trouwens, het wordt meer dan een wandeling met de honden en een groepsfoto, we zullen ook voeding en materialen inzamelen voor dierenasielen. We zullen bakken plaatsen waar de mensen een overschot kunnen deponeren in de bakken en doneren aan de asielen.”

Ook Nederlandse en Duitse honden

Nathalie heeft zo haar redenen om naar Westende af te zakken voor de recordpoging: “Brakel is niet zo makkelijk bereikbaar en Middelkerke en Westende zijn goed gekend en makkelijker bereikbaar. Ik heb ook de toestemming gekregen van burgemeester Jean-Marie Dedecker om een stuk strand te gebruiken die dag. We zullen er een echt hondenfeest van maken, want het zijn heus niet enkel honden uit ons eigen land die aanwezig zullen zijn, we hebben ook al inschrijvingen mogen noteren uit onder meer Nederland en Duitsland”, geeft Nathalie nog mee.