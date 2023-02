Op 11 maart opnieuw voorverkoopdag voor Moen Feest: Adamo, K3, Bart Peeters en Metejoor op de affiche

Met namen als Adamo, Axelle Red, Bart Peeters, K3 en Metejoor, belooft Moen Feest opnieuw een topper te worden. En dat is dan nog maar een klein deel van de affiche. Op zaterdag 11 maart organiseert men opnieuw een exclusieve voorverkoopdag.

Geen festivalseizoen zonder Moen Feest. Het belevingsfestival heeft dit jaar met tal van Belgische topartiesten opnieuw plaats aan het kanaal Bossuit-Kortrijk. “Moen Feest staat garant voor beleving. We bouwen verder op het sterke fundament van 2022. Het festival is opnieuw gepland op de unieke locatie Trimaarzate aan het kanaal Bossuit-Kortrijk”, zegt persverantwoordelijke Niko Vanderschelden.

Dit jaar is er op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 juli drie dagen feest. “We willen op een spetterende manier de zomervakantie starten. Nu al staat vast dat we ook de komende twee jaar op die data zullen organiseren.”

De big-top tent, met plaats voor 5.000 bezoekers, komt terug en langs de flanken van de tent wordt er een genummerde zittribune voor 1.000 personen geplaatst. “Op die manier willen we tegemoet komen aan de vraag naar zitcomfort en het zorgt voor een extra concertdimensie. Ook wordt de succesvolle Sint-Bernardusbar met lokaal en nationaal deejay-talent uitgebreid. Nadat deze vorig jaar bijna uit zijn voegen barstte, komt er hier dus meer capaciteit”, aldus Nico die meteen aankondigt dat er nog een derde feestlocatie bijkomt: het Kwaremont Koerse Kaffee. “Dit zal een jolig en populair café worden met Moosebar-allures en populaire feestdeejays en artiesten.”

Line-Up

Op vrijdag 7 juli innoveert Moen Feest met een tot de verbeelding sprekende affiche met de bestverkopende Belgische artiest: Salvatore Adamo. “Adamo wordt er dit jaar 80 en viert zijn 60-jarige carrière. De show onder begeleiding van zijn liveband is een hommage aan zijn geweldig repertoire.”

Naast hem op de affiche komt ook Axelle Red te staan die onder de noemer ’30 ans de sensualité’ haar 30-jarige carrière komt vieren. Ook Helmut Lotti is van de partij met een rockband. Afsluiter op vrijdag is Abba Gold, een hommage aan Abba met de originele West-End Mamma Mia cast.

Zaterdag wordt een extra lange festivaldag, want men begint er al om 11 uur. Reeds aangekondigd: Meltheads, Daan en Gabriël Rios. Bart Peeters met de Ideale Mannen zullen die avond headlinen.

Zondag is traditioneel ‘Family Sunday’. K3 en Metejoor hebben hun komst al bevestigd. “Het wordt één groot familiefeest met de crème de la crème van de hedendaagse muziekscène. De komende weken zullen we de andere headliners op de socials van Moen Feest bekend maken.”

Early Bird

Traditioneel houden ze bij Moen Feest een exclusieve voorverkoopdag. “Deze organiseren we op zaterdag 11 maart tussen 10 en 18 uur op twee plaatsen. Dit is bij Garage Vandeputte op de hoek van de Kerkstraat met de Sportstraat in Moen en bij Mediamarkt in K in Kortrijk. Zoals gewoonlijk worden de tickets aan een interessant tarief aangeboden”, besluit Nico Vanderschelden.