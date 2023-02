Op 11 februari weer Nacht van de Musea en Galerijen in Oostende

Joke Neyrinck: “Visueel levenslied in beschermd herenhuis”

Het werk van Joke Neyrinck, internationaal bekend als kunstenares Jook Doodle Woman, is op zich al meer dan de moeite waard om haar kunststudio tijdens De Nacht van de Musea en Gaanderijen te bezoeken, de locatie in een beschermd herenhuis in de Muscarstraat 10 voegt daar nog een extra dimensie aan toe.

Wie tekent af en toe in een verloren moment niet eens een vormpje of een gezichtje op een stukje papier? Voor Joke Neyrinck is het haar handelsmerk, haar ‘way of life’ geworden. En dat is eraan te zien. Haar doodles of droedels – figuurtjes en tekeningetjes die regelrecht uit haar rijke fantasie ontspruiten – sieren uitgebreid de gangen, muren en kamers van haar beschermd herenhuis in de belle-époquewijk. Dat deelt met haar man Augustijn Vemandere, musicus en zoon van, en dat herbergt ook haar atelier. “We vonden het destijds leuk om het interieur wat op te frissen en het huis als canvas te gebruiken’, vertelt Joke. “En ik ben sindsdien niet meer gestopt. In mijn neo-pop en neo-surrealistische doodletekeningen laat ik mijn dromen en fantasieën de vrije loop. De tekeningen zijn doorspekt met surreële taferelen, waarin de humor niet ontbreekt. Al met al lijkt dit nog het meest op een visueel levenslied.”

Joke Neyrinck studeerde grafisch ontwerp aan de Arteveldehogeschool in Gent. In 2014 won ze de Lumen Art-wedstrijd en belandden haar schilderijen en tekeningen in New York, Londen en Berlijn. Misschien vindt u hier ook ideeën om uw muren te beschilderen.