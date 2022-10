Oostmolen in Gistel zondag decor van uniek ambachtelijk procedé

Op zondag 16 oktober is er de West-Vlaamse Molendag. Die dag gaat in Gistel niet onopgemerkt voorbij. In de befaamde Oostmolen in de Warandestraat wordt voor het grote publiek olie geslagen uit lijnzaad.

“In Vlaanderen zijn er nog slechts een handvol ambachtelijke oliemolens. Olieslagerijen die nog functioneel zijn, worden al helemaal zeldzaam. In de Gistelse Oostmolen tref je nog zo’n volledige olieslaginrichting op windkracht aan”, zegt molenaar Benoît Delaere.

Hard labeur

“Het unieke proces bevat drie bewerkingen: pletten, verwarmen en uitpersen van de olie. Een indrukwekkend mechanisme dat veel mensen niet verwachten in een klassieke windmolen.”

Iedereen is welkom van 10 tot 18 uur om de sfeer van wind, wieken, geurende olie en hard labeur op te snuiven. (TVA)