Oostendse Nacht van Musea en Galerijen: van Ensor tot videogame

Op zaterdag 15 maart werd Oostende weer van 14 tot ongeveer 23 uur één openluchtmuseum tijdens de Nacht van de Musea en Galerijen. Op meer dan 50 locaties kon de cultuurzoeker terecht voor een gratis portie kunst en erfgoed.

De Nacht van de Musea en Galerijen, in een organisatie van de Dienst Cultuur van de Stad, bracht in Oostende ondanks de snijdende ijskoude noordoosterwind en een gesloten Mu.ZEE toch heel wat cultuurminnaars met de fiets of te voet naar de meer dan 50 deelnemende musea en galeries.

Van de historische expo ‘Testerep en het verzonken Oostende’ in de Venetiaanse Gaanderijen tot het de ruimte verkennende space center Astropolis. Van de verbijsterende confrontatie tussen oud beeldmateriaal van Oostends stedenbouwkundig erfgoed met de recente foto’s van Valère Prinzie. Van een fluitende wind in het want en op het dek van het museumschip Mercator tot het stuurhuis van de IJslandvaarder O.129 Amandine. Van het ondertussen al vertrouwde, maar nog altijd boeiende James Ensorhuis, dat tijdelijk focust op de artistieke relatie tussen de Oostendse meester en de schrijver Emile Verhaeren, tot het gloednieuw Marine Museum.

Virtual reality

De galeries etaleerden een rijk scala aan beeldhouwwerk, schilderijen, installaties, muziek, foto’s, grafiek, textiel en keramiek, iPhonography en virtual reality games… Zo ontwikkelden studenten van de Hogeschool Howest voor de Expo ‘Testerep’ in de Venetiaanse Gaanderijen een videogame waarbij de speler als middeleeuws visser zijn huis zo lang mogelijk moet veiligstellen tegen de allesverwoestende Sint-Vincentiusstorm van 1394.

“Zo leren de studenten van de richting Digital Arts & Entertainment de gametechnologie toe passen om de geschiedenis tot leven te brengen”, zegt Sander Casier van de begeleidende researchgroep. Definitieve bezoekersaantallen zijn er nog niet, maar de Venetiaanse Gaanderijen klopten ’s avonds om 23 uur af op 990 bezoekers. Nog nooit zijn er in een dag zoveel geteld.