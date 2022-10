Oostendse horecaman opent winterbar waar je wedstrijden van Rode Duivels op groot scherm zal kunnen zien

Eind september verdween de pop-up zomerbar Cargo in een van de industriezones in Oostende. Oostends horecaman Samir Ben Tahar wil nu een winterbar openen op opnieuw een unieke locatie: het magazijn van een leegstaand winkelpand. “We gaan open op de dag dat de Rode Duivels hun eerste wedstrijd spelen op het WK in Qatar”, klinkt het.

Een succes neemt Samir niet graag in de mond, maar zomerbar Cargo was afgelopen zomer erg populair bij de bezoekers. Samir is brandweerman in Oostende en runt daarnaast al tien jaar de bekende bistro ’t Vliegplein op de hoek van de Steensedijk en de Torhoutsesteenweg in Oostende. Het is zo’n bistro waar je nog een dagschotel kan eten aan een prijs waarvoor je het bijna niet meer zelf kan maken. Afgelopen zomer kreeg hij het idee om een zomerbar in te richten en dat viel in de smaak.

Vervolg

“Het viel zo in de smaak dat ik er een vervolg wil aan breien, maar dan in de winter”, zegt Samir. “Niet in open lucht deze keer zoals afgelopen zomer, maar in de magazijnen van een leegstaand winkelpand op de Torhoutsesteenweg. Het pand deed lange tijd dienst als de bekende meubelzaak Topcenter. Ik kon tot een overeenkomst komen met de huidige eigenaars en zo ging de bal aan het rollen. Op deze locatie storen we niemand, want daar zijn alleen winkelpanden. Afgelegen? Mensen vonden weg naar de zomerbar ook, dan zullen ze de weg naar de winterbar wel vinden.”

23 november

Dj’s zullen nu en dan het geheel muzikaal opfleuren, maar Samir wil ook het WK voetbal in Qatar niet onopgemerkt laten voorbijgaan. “We zijn gewoon van het WK en het EK op groot scherm te volgen in open lucht”, vervolgt Samir. “Normaal is het dan ook volop zomer. Het komende WK gaat echter door in de winter en dan zitten kijkers liever lekker warm onder een dak, denk ik. We openen de winterbar dan ook op woensdag 23 november, de dag van de eerste wedstrijd van onze Rode Duivels tegen Canada, de deuren.”

Ook de andere wedstrijden van de nationale ploeg zullen er te zien zijn. “En we sluiten niet uit dat we ook andere wedstrijden zullen tonen op groot scherm. Hoe dan ook blijven we open tot begin januari. Het wordt een beetje het vervolg van Cargo Summerbar, maar dan in een winters jasje”, aldus de Oostendse horecaman.