Oostends carnavalsseizoen feestelijk geopend

Naar jaarlijkse gewoonte werd stipt om 11.11u. in Zaal Wellington Hippodroom in Oostende; het carnavalsseizoen plechtig geopend. Schepen van Feesten, Maxim Donck had de eer het lint te mogen doorknippen, met de steun van de carnaval voorzitters. Een 150-tal carnavalisten uit Oostende en omliggende gemeenten woonde de ‘plechtigheid’ bij.

Na twee jaar zonder carnaval lieten de bont verklede feestvierders het niet aan hun hart komen. Ze zongen en dansten er deftig op los. In de loop van de middag en namiddag (tot 18u.) waren er optredens gepland van Kurt Hoornaert, Jacko Ricardo, Sam Gooris, de Havenzangers, Matthias Lens en Gunther D.

Carnavalsprogramma nog niet bekend

Het Oostendse carnavalsprogramma is nog niet bekend. In de loop van volgende week wordt vergaderd door de carnavalsraad en de stad om alle activiteiten en events vast te leggen. Kandidaten voor een eventuele prins- of prinses verkiezing zijn er (nog) niet. Vast staat dat de Orde van de Wullok op 13 en 14 een tweedaagse Wullok Show brengt in Zaal Ten Stuyver. Het wordt geen bal maar een podiumoptreden voor een zittend publiek van 200 man.

Op 25 februari een carnavalsfeest van de Orde van de Koeffe doorgaat in Zaal ’t Bosjoenk, met verkiezing van Prinses Derde Leeftijd (2 kandidaten) en een Jeugdprins en Jeugdprinses.

Eerste weekend van maart

Normaal gezien zal het Oostends carnaval doorgaan het eerste weekend van maart, met cimateirestoet van de Kloeffe op vrijdag, de kinder cimateirestoet op zaterdag en de grote carnavalstoet met popverbranding op zondag. Het Bal Rat Mort van de Cercle Coecilia, normaal op zaterdag in het kursaal, gaat niet door. Of er een feesttent komt op de Groentemarkt, moet nog beslist worden. De komende weken wordt alles in een beslissende plooi gelegd.

