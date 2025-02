Oostends Carnaval vernieuwt: feest op twee binnenlocaties, tradities aan de kant

Het carnavalsweekend ziet er dit jaar anders uit dan vroeger, want de stad introduceert twee binnenlocaties om te feesten ter vervanging van de feesttent. De traditionele popverbranding en Siemantêrestoet verdwijnen (voorlopig). Bij de carnavalsverengingen zijn er gemengde reacties. Schepen Niko Geldhof (Vooruit Plus) houdt een slag om de arm: “Uiteraard zullen we evalueren.”

“Het eerste weekend van maart vieren we carnaval. Dat valt dit jaar samen met de krokusvakantie. Op nogal wat andere plaatsen wordt ook carnaval gevierd en dat zorgt ervoor dat er voor onze stoet 22 wagens of groepen deelnemen”, zegt Toerismeschepen Niko Geldhof (Vooruit Plus). Grote wijziging zijn de indoorlocaties (renbaan en Kursaal). “De voorbije jaren gebeurde het vaak dat regen en wind spelbreker waren. Twee van de drie dagen verhuizen we nu naar binnenlocaties.” Oostende zet dus geen tent meer op de Groentenmarkt. “We investeren 40.000 euro in carnaval, hetzelfde als vorig jaar. We hebben dit jaar gekozen voor acht artiesten. We evalueren nadien en kijken wat we volgend jaar nog kunnen veranderen. Alles gebeurt in samenspraak met de carnavalsraad en de verenigingen.”

Er is geen popverbranding meer. “Dat is net als de Siemantèrestoet een traditie. Nieuwe richtlijnen zorgen ervoor dat dit van de brandweer niet meer mag binnen de 100 meter van gebouwen. Op het Klein Strand kon dat wel, maar dat betekent een omweg. Straks gaan we meer wandelen dan feesten. Maar het is dit jaar een test zonder lampiontocht en popverbranding en we zien wel.”

“Twee vliegen in één klap

“De carnavalisten vieren op twee binnenlocaties en de horeca wordt er opnieuw bij betrokken. Met dit concept vangen we twee vliegen in één klap”, zegt Glenn Dangreau van de Orde van de Kloeffe. Over de geschrapte verbranding van pop Tjannie Carbon (symbolisch om al het kwade achter ons te laten) is Dangreau formeel: “Het is onze beslissing geweest. De brandweer liet een verbranding op het Klein Strand toe, maar dat zagen wij niet zitten. Het is een trekgat en er komt geen kat kijken. Het is spijtig, maar een verbranding op het Klein Strand heeft geen meerwaarde voor het carnaval.”

Dangreau kijkt vooruit: “We moeten mee gaan met onze tijd. Het carnaval is niet meer zoals vroeger en we moeten vernieuwen. De kinderstoet en grote stoet blijven bestaan en zullen veel volk lokken.”

Sceptisch

“Ik mis de grote tent. Want daar kwamen de carnavalisten samen. De stad houdt ook rekening met de buren van zo’n feest, maar de afstand van het stadhuis naar de Bagatelle op de renbaan is wel groot”, zegt Daniel Decorte van het Hof der Prinsen. Hij werd Prins Knol in 2018 en is ook keizer carnaval van de derde leeftijd. “Ook de kroegentocht is niet evident. Ik vrees dat bepaalde cafés veel volk zullen zien en andere zeer weinig.”

Daniel is toch verrast omdat er geen popverbranding meer is: “Dat was toch altijd een vaste waarde, waarbij de prins en prinses de pop Tjannie in brand steken. Het is één van de hoogtepunten van carnaval.”