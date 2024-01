“Oostende zonder prins carnaval is als een café zonder bier”: Sheba (52) lost kandidatenprobleem op

Er is een oplossing voor het prinsenprobleem in Oostende. De twee kandidaten voor de titel van prins carnaval kregen geen groen licht van het stadsbestuur omdat ze geen blanco strafregister konden voorleggen. Sheba Maertens (52), vader van de jongste van de twee geweigerde kandidaten, offert zichzelf nu op als kandidaat prins carnaval Groot-Oostende.

Voor het eerst in 68 jaar zag het er in Oostende naar uit dat er geen prins carnaval zou zijn. Vorig week kwam immers het nieuws dat beide kandidaturen van zowel Diego Vanden Meerschout en Kjetil Maertens ingetrokken werden. Bij de ene stond er een feit op het strafblad dat dateert van 22 jaar geleden en bij de andere ging het om verkeersovertredingen. Toch zei het stadsbestuur resoluut neen. De voorzitter van de Orde van de Kloeffe, die al sinds jaar en dag de prinsverkiezing in de badstad organiseert, zat dan ook met de handen in het haar.

Toch lijkt het Oostends caranval nu gered te zijn. Sheba Maertens, vader van Kjetil werpt zich nu op als kandidaat prins carnaval Groot-Oostende. “Ik doe dit vooral voor mijn zoon”, zegt de man. “Kjetil voerde net als zijn tegenkandidaat een jaar lag campagne. Dit mocht niet voor niets geweest zijn. Toen hij mij die vraag stelde heb ik getwijfeld. Ik heb er zelfs twee slapeloze nachten door gehad. Uiteindelijk heb ik de voor- en nadelen afgewogen en ik kwam uit op 50/50. Daarom heb ik dan besloten om ervoor te gaan.”

Vadergevoel

Onverwacht, want Sheba draait al jaren mee in het Oostendse carnavalsleven en kreeg die vraag al honderden keer. “Ik ben nooit overstag gegaan, maar nu wou ik toch mijn vadergevoel volgen”, duidt Sheba zijn keuze. “Ik ben al jaren een trouw lid van de Orde van de Wullok. Ik word dan ook door hen voorgesteld. Oostende zonder prins is als een café zonder bier. Ik vind het vooral jammer voor de twee kandidaten dat die beslissing zo laat genomen werd. Binnen drie weken is die verkiezing immers al.”

Ook bij het stadsbestuur zaten ze verveeld met de zaak. Daar pasten ze de regels toe zoals die betekend staan in de stedelijke verordening. Zonder blanco strafregister, geen kandidatuur. “Er staat in principe ook een maximumleeftijd op het kandidaat stellen als prins carnaval”, duidt schepen Maxim Donck. “Maar er werd nu een aanpassing doorgevoerd die goedgekeurd werd door het schepencollege. Alleen de gemeenteraad moet zich nog buigen over de verandering. Die zet geen maximumleeftijd meer op de kandidatuur, maar stelt dat men zich vanaf de leeftijd van 52 jaar verkiesbaar mag stellen als prins derde leeftijd.”

Gered

Daarmee lijkt het carnaval in Oostende dan toch gered te zijn. Er kunnen zich op vandaag nog steeds tegenkandidaten inschrijven. Dat kan nog tot en met 2 februari. Glenn Dangreau, voorzitter van de Orde van de Kloeffe is alvast blij met de nieuwe ontwikkelingen.

“Het Oostends carnaval is gered, maar het probleem is niet opgelost”, zegt hij. “Al jaren hebben we het moeilijk om goede kandidaten te vinden. Oostende is en blijft een carnavalsstad, maar we willen dat vooral blijven. De kandidatuur van Sheba is voor ons een godsgeschenk, maar we hopen vooral dat we de komende jaren mensen niet afschrikken met de kleine letters in de regels.”