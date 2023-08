Oostende Zingt zorgt opnieuw voor topavond op Paulusfeesten

Op de voorlaatste avond van de Paulusfeesten ging een vol plein uit de bol tijdens Oostende Zingt. “De ambiance is altijd top”, zeggen zangers Patrick, Catherine en Emilie.

Oostende Zingt was voor het laatst te zien in 2018 op de Paulusfeesten. “We zijn niet gestopt met optreden en we zongen bij KV Oostende, in het Kursaal en verschillende keren op de kerstmarkt”, zeggen Patrick Dupon (Pulle) en Catherine Lagast. Zij krijgen sinds kort steun van een derde zangeres, Emilie Pierre. “Ik heb de Paulusfeesten gebeld en gevraagd of we er op dit jubileum konden bij zijn”, zegt Patrick.

De formule slaat aan: 20 nummers, waaronder vijf medleys, songs van Bart Kaëll, Arno en uiteraard de meezingers van Lucy Loes zorgen voor heel wat ambiance.

Catherine Lagast: “Mijn favoriete nummer is ‘Klein Verdriet Groot Verdriet’ van Lucy Loes. Gelukkig zitten er ook enkele rocknummers bij.” De band bestaat uit Michiel, Kenneth, Maarten en Serge Feys. Het publiek genoot.

“We zijn hier met enkele vrienden en collega’s. Het is tof om de Vlaamse liedjes mee te zingen. Ze doen denken aan onze jeugd met kleinkunstnummers”, zeggen Jan Dhondt en Eli Devriendt. “Het wordt een mooie avond waar we uit de bol gaan en vooral luidt meezingen.”

Willy Pettens: “Ik kom al jaren naar de Paulusfeesten maar maakte Oostende Zingt nog nooit mee.”

Shirley Pauwels en Camille Delanoye: “Oostende Zingt was er een tijd niet geweest maar we zijn blij dat ze terug zijn.”