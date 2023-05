Oostende voor Anker volzet met 150 boten

Van 1 tot 4 juni is de badstad in de ban van het maritieme erfgoed. Tijdens de 22ste Oostende voor Anker is er in de dokken en op de kaaien van alles te beleven. “Ik ben gestopt op 150 inschrijvingen, maar de belangstelling was groter”, zegt curator Hubert Rubbens. De Venetiaanse scheepswerven staan centraal.

“Er zullen een drietal gondels afgemeerd liggen in het Mercatordok. En die zullen ook toegankelijk zijn en varen in de dokken. Het gaat niet om de traditionele toeristengondels, maar om boten die gebruikt werden door kooplui in de 18de eeuw, of werkboten. We tonen ook alle ambachten om die schepen te maken”, zegt Hubert Rubbens, destijds de bedenker van het maritieme feest en thans voor Toerisme Oostende als curator aan de slag.

“Er zullen dit jaar geen schepen afgemeerd liggen aan de diepwaterkaai in de haven achter het station. Die zone wordt volop gebruikt voor de schepen die werken voor de windmolens”, zegt Hubert. De grotere schepen krijgen een plaats in het Montgomerydok, waar twee- en driemasters voor het eerst zullen liggen. “Overal worden ook pontons voorzien, zodat men gemakkelijk aan boord kan.”

De Blauwe Cluster, een groep bedrijven en organisaties die actief zijn in de blauwe economie van windmolens en duurzame energie, doet voor het eerst mee en krijgt een plaats op het Jan Piersplein.

Duurzaam

“Het is belangrijk om te denken aan het verleden en het erfgoed te behouden en te promoten. Minstens even waardevol is het om te kijken naar de toekomst en te zien wat we nog met de zee kunnen doen op een duurzame manier.”

In het water en aan wal strekken de activiteiten zich uit van aan het Jan Piersplein tot aan de Montgomerykaai. “Daar komt een defensiedorp van de Belgische en Nederlandse marine, met een duiktank, een klimtoren en 3D-brillen om te ervaren hoe een schip eruitziet.”

In het Mercatordok komen 130 schepen, die allemaal te bezichtigen zullen zijn. “Ik heb afgeklopt op 150 vaartuigen voor deze editie. Ze liggen aan de kade en pontons nu al soms met vijf naast elkaar, en het moet nog leuk blijven voor schippers en bezoekers”, zegt de curator. Op het Sint-Petrus- en Paulusplein staan ambachten centraal.

De Visserskaai is verkeersvrij langs de kant van de kades/viskraampjes. Op de Visserskaai kan je enkel de stad uitrijden. De organisatoren raden aan om zoveel mogelijk met openbaar vervoer, te voet of per fiets te komen. De eerste schepen komen aan op dinsdag 30 mei. Het festival vindt plaats van donderdag 1 tot en met zondag 4 juni.

www.oostendevooranker.be/nl