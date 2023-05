‘Oostende voor Anker’: vijf tips van Hubert Rubbens

Tussen 1 en 4 juni is de badstad in de ban van het maritiem erfgoed op de 22ste ‘Oostende Voor Anker’. Bezoekers hebben de keuze tussen 150 authentieke schepen en replica’s in de dokken en tientallen activiteiten en optredens aan wal. Volgens curator Hubert Rubbens zijn er vijf dingen die je niet mag missen op ‘Oostende voor Anker’ met als thema ‘Venetiaanse Scheepswerven’.

Tres Hombres

Dit vrachtschip van 32 meter vaart enkel onder zeil en komt rechtstreeks van de Caraïben met een lading rum aan boord. Er zullen rumtastings gebeuren aan boord. “Het werd oorspronkelijk gebouwd in de Tweede Wereldoorlog en verbouwd in 2009. Het schip heeft geen motor aan boord en past perfect in de groene economie.”

“Het wordt permanent ingezet als vrachtschip, bracht destijds hulpgoederen naar Haïti en vervoert chocolade en rum naar Europa”, zegt Hubert Rubbens. Het ligt afgemeerd in het Montgommerydok tussen het aquarium en de vistrap. Door middel van de pontons is het schip gemakkelijk toegankelijk.

George Stephenson

Genoemd naar de uitvinder van de stoommachine en gebouwd in 2013 met de look van 1958. Het schip werd gemaakt met hergebruikte materialen en wordt ingezet als museumschip. De George Stephenson was eerder al te gast op Oostende voor Anker en zal varen in de haven.

“Als je meegaat met deze stoomboot, heb je de sfeer van het varen toch mee”, zegt Hubert Rubbens. Dit is de enige boot waarvoor betaald moet worden (10 euro).

Watson 2 en Watson 3

Hubert Rubens. © Peter Maenhoudt

Deze reddingsboten van kort na de Tweede Wereldoorlog werden tot 1980 ingezet vanuit Zeebrugge, Nieuwpoort en Oostende. De Watson 2 werd succesvol gerestaureerd in Nieuwpoort en maakt zijn eerste trip naar Oostende voor Anker. “Die zal te bezichtigen zijn aan de Kapellebrug”, zegt een trotse Hubert Rubbens.

De Watson 3 was in slechtere staat en wordt momenteel door de Oostendse vzw Restart gerestaureerd om vanaf 2026 te varen. In het weekend zal de werf van de Watson 3 (naast Hangar 1) toegankelijk zijn voor het publiek.

“We hebben dit jaar ongeveer 35 groepen. Ze brengen zeemansliederen, folk en rock”

“Mensen kunnen op die twee sites zien van waar ze komen en wat het uiteindelijke doel is. Op de Watson 2 zullen vrijwilligers met passie uitleggen hoe ze te werk gingen om het schip weer te laten varen.”

Muziek

“We hebben dit jaar ongeveer 35 groepen. Ze brengen zeemansliederen, folk en rock. Hun optredens vinden plaats op de Vindictivelaan ter hoogte van Den Akotee aan de Zuidstraat, op het Sint-Petrus- en Paulusplein en op het terras van de vzw Oostende voor Anker. Die optredens zijn gratis en zorgen voor veel sfeer”, weet Hubert Rubbens.

Gondels en ambachten

“De Venetiaanse gondels sluiten aan bij het thema en vind je centraal vlakbij de haringroker en de Amandine”, duidt Hubert Rubbens. “Er zullen tochten zijn met de gondels, maar omwille van het klein aantal passagiers zullen niet alle gegadigden mee kunnen aan boord.”

Nieuw dit jaar is dat alle ambachten samengebracht worden op het Sint-Petrus- en Paulusplein, waar de niet-commerciële activiteiten geconcentreerd worden. De schilders verhuizen naar de Vindictivelaan. “Er zijn dit jaar themadorpen rond ambachten, muziek en schilders, in plaats van alles door elkaar”, luidt het.