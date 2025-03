Oostende toen en nu in beeld op Nacht van Musea en Galerijen

In de aanloop naar de Nacht van de Musea en Galerijen op zaterdag 15 maart belichten we iedere week een deelnemend exposant. Fotograaf Valère Prinzie focust op de actuele, permanente, bouwkundige transformatie van zijn stad. Nadia Stubbe van Heemkring De Plate levert daarbij het confronterende historisch beeldmateriaal.

In een sobere, erg bevattelijke en overzichtelijke opbouw evoceert deze foto-expo de permanente architecturale transitie van onze stad in het straatbeeld. Puttend uit het rijke beeldarchief van Heemkring De Plate vanaf circa 1900 confronteert huisfotograaf Valère Prinzie dit historische beeldmateriaal telkens naadloos met zijn eigen actuele zwart-witfoto’s. “Zowel qua omkadering als wat de grijstinten betreft, probeer ik zoveel mogelijk het originele beeldmateriaal te benaderen”, zegt de fotograaf die sinds een kwarteeuw zowat de bouwwoede en evolutie van zijn stad fotografisch vastlegt, in het begin nog analoog, maar nu al veel langer digitaal.

Sprekende beelden

De tentoonstelling brengt telkens een verdwenen en een huidig straatzicht thematisch en contrasterend in beeld. Deze imaginaire wandeling voert de bezoeker onder andere langs straten en lanen, pleinen en markten, parken en plantsoenen, dokken en kaaien, gebouwen en kunstwerken van de Koninginnelaan tot de Oosteroever. Een reis in tijd en ruimte van ruim een eeuw afbraak en opbouw. De Plate-voorzitter Nadia Stubbe en curator Valère kozen bewust voor het sprekende beeld boven verklarende teksten. “In deze expo zou een te veel aan tekstinformatie alleen maar de blik van het beeld afhouden. Daarom kozen we enkel voor een jaardatering bij de foto’s op de wandpanelen”, zegt Nadia.

Het Ernest Feysplein op het Hazegras in lang vervlogen tijden. © gf

De hotels en cafés in de omgeving van het toenmalige treinstation op het Hazegras wordt vandaag gedomineerd door de recente hoogbouw. © gf/foto Valère Prinzie

Stadschroniqueur

In de glazen vitrinekasten wordt het bouwkundig erfgoed verder uitgediept met kleurfoto’s van Valère die zich meteen manifesteert als beeldend stadschroniqueur met niet zelden een (knip)oog voor originele en erg geestige beeldcomposities. Thema’s hier zijn het Kitesfestival, het strandleven, handelspanden, seizoenen in onze parken… In de laatste zaal bekronen een aantal maquettes van Oostendse gebouwen deze expo. Als curator leert Prinzie Oostendenaar, toerist en passant naar een stad kijken waarover Geert van Istendael schreef: Bouwend sloopt de stad zichzelf. Maar zo relativeert Valère: “Mijn foto’s vertellen ook hoe Oostende werk maakt van een autoluwe stad met meer openbaar groen en ruimte creëert voor een multiculturele bevolking die groeide van 45.000 inwoners na WOII tot 72.000 vandaag.”

De expo loopt vanaf 15 maart tot en met 15 september iedere dag, behalve op dinsdag.

