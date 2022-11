Oostende steekt twee keer een BEA award in de lucht

Jaarlijks komen alle evenementenorganisatoren van het land samen in een competitie om het meest onderscheidende evenement in de bloemen te zetten. Dit jaar werden twee Oostendse evenementen in de kijker gezet met DS Podcastfestival en het Garnaalkrokettenfestival.

DS Podcastfestival is de grote winnaar van de avond. Met de BEA in de categorie voor het publieksevenement van het jaar was de jury onder de indruk van de immense aandacht en perfecte uitvoering van het driedaagse evenement.

Tijdens de BEA awards werd ook het Garnaalkrokettenfestival van Oostende extra uitgelicht als meest originele idee in de B2C categorie. Het Garnaalkrokettenfestival overtuigde een professionele jury van de originaliteit en kon rekenen op de aandacht van het grote publiek.

Nationale weerklank

De titel van de prijs is de Coup de Coeur van de jury, dit geeft duidelijk weer dat het emotionele aspect van de campagne nationale weerklank vindt.

Burgemeester Bart Tommelein zegt: “Het is fantastisch dat deze twee evenementen ook in de sector een grote weerklank hebben. De garnaalkroket en Oostende zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze heerlijke Oostendse specialiteit groeide de voorbije jaren echt uit tot een ware ‘reason to come’, maar zit ook in het hart bij Oostendenaars. Met de zeer brede campagne rond de garnaal en de garnaalkroket zetten we volop in op korte keten en ondersteunen we niet alleen onze restaurants, maar ook de Oostendse garnaalvissers. Met DS Podcastfestival tonen we dat er een enorm aanbod is voor de jeugd en nieuwe technologieën. Het Kursaal was hier de perfecte locatie voor en de uitvoering was inderdaad gewoon af. ”