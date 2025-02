Oostende maakt zich op voor nieuwe editie van De Nacht van de Musea en de Galerijen

Op zaterdag 15 maart transformeert Oostende opnieuw volledig in een museum tijdens De Nacht van de Musea en de Galerijen. Meer dan 50 musea en galerieën openen van 14 tot 22 of 23 uur de deuren voor bezoekers om kunst, cultuur en erfgoed gratis te ontdekken.

Tijdens De Nacht pakken meer dan 50 musea en galerieën uit met een speciaal samengesteld programma. Daarnaast wordt de avond muzikaal verrijkt met verrassende intermezzi door Ostend Is Music-partners, Conservatorium aan Zee en Jongerenmuziekcentrum OHK, die zorgen voor een sfeervolle soundtrack.

“Tijdens De Nacht van de Musea en Galerijen gooien bekende en minder bekende, typische en minder typische kunstlocaties hun deuren open. Het is fantastisch om die Nacht door de stad te toeren en van kunst, cultuur en erfgoed te genieten. De combinatie met Oostendse muzikanten is extra genieten. Het toont hoe cultuur verbindt”, zegt Vanessa Vens (Vooruit Plus), schepen van Cultuur

Een verrijkend programma

Eén van de vaste waarden op De Nacht is Art Gallery Ulenspiegel, die al 23 jaar deelneemt. Dit jaar staat de Oostendse kunstenaar Gustaaf Sorel centraal, precies 120 jaar na zijn geboorte. Zijn unieke werken en die van zijn broer André Sorel, zijn hier te bewonderen. Een bijzonder item is de postzegel die speciaal voor deze gelegenheid werd uitgegeven.

Een opvallende en vernieuwende tentoonstelling dit jaar zie je in AHWNN Gallery. Katia Maeyaert, bekend van het populaire Instagramaccount @KATLOVESOSTEND, stelt er haar eerste ‘Iphonography’-expo voor. Ze toont grootformaatfoto’s die volledig met haar iPhone gemaakt én bewerkt zijn; een absolute must-see.

Wie zin heeft in een vleugje nostalgie, kan terecht in het Stadsmuseum, waar je in primeur de tijdelijke expo Oostende: toen en nu kan ontdekken. Fotograaf Valère Prinzie combineert recente foto’s met historische beelden uit de collectie van De Koninklijke Heem- en Geschiedkundige Kring ‘De Plate’, en brengt zo de naoorlogse ontwikkeling van Oostende in beeld.

Nieuwe ontdekkingen

Naast de vertrouwde locaties zijn er ook enkele nieuwkomers. Het Belgische Marine Museum opent tijdens De Nacht voor het eerst zijn deuren. In de Marine Club is de indrukwekkende privécollectie van Johnny Geldhof te bewonderen. Al meer dan 40 jaar verzamelt hij alles wat met de Belgische Zeemacht te maken heeft, van historische foto’s en militaire uitrusting tot gereconstrueerde scheepsinterieurs en scheepsmaquettes.

Heb je de expo Testerep en het verzonken Oostende nog niet bezocht? In de Venetiaanse Gaanderijen maak je een unieke nachtelijke reis naar het verdwenen schiereiland Testerep en ontdek je innovatieve VR-games. Studenten van de opleiding Digital Arts and Entertainment (Howest) presenteren die innovatieve games in de wetenschapszaal. De plaatsen zijn beperkt, dus inschrijven via http://www.oostende.be/cultuuris verplicht!

Gratis toegang voor iedereen

Eén van de grootste troeven van De Nacht is de gratis toegang tot alle tentoonstellingen en expo’s. Op die manier krijgt iedereen de kans om kunst en erfgoed te beleven in een unieke setting. Bovendien kan je tijdens De Nacht op alle locaties punten sparen met UiTPAS.

Een lijst met alle deelnemende locaties vind je opwww.oostende.be/denacht of in de folder.