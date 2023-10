Oostende krijgt grootste Belgische dragqueenshow ooit met Lola McQueen and the Queens: “Dit is niet zomaar een hobby”

Het Kursaal van Oostende vormt op 22 december het decor voor de grootste drag queen shows ooit in ons land. Lola McQueen – ze kreeg een golden buzzer van Stan Van Samang in Belgium Got Talent in 2019 en was jurylid tijdens Make Up Your Mind – staat er met enkele andere drag queens op het podium. “Verwacht je aan spektakel, dans, acrobatie, glitter & glamour en heel veel pluimen”, zegt ze.

Het is de eerste keer dat een drag queen show in ons land in zo’n grote zaal als die van het Kursaal in Oostende plaats zal vinden. Bij onze Noorderburen stond Lola McQueen vorig jaar nog op het podium voor duizenden toeschouwers. Daarnaast was ze jurylid bij Make Up Your Mind op VTM – dat trouwens 1,2 miljoen kijkers haalde -, stond ze in Belgium Got Talent 2019 en werd ze datzelfde jaar verkozen tot beste drag queen van Europa. Nu de hype rond drag queens ook in België doorbreekt, wil Comedyshows.be inspelen op die hype.

Kwaliteit

“We kozen voor het Kursaal omdat dit echt wel een grote show is”, zegt Pieter Dewulf van Comedyshows. “Dergelijke producties komen soms – onterecht – te weinig tot hun recht in een kleine zaal. Terwijl ze echt wel voor ene groter publiek zijn. Zeker wat Lola McQueen betreft. We waren zelf zo onder de indruk van de inhoud van deze show. Mensen zullen echt versteld staan van de kwaliteit en het professionalisme. Dit is echt het beste van het beste wat drag queens te bieden hebben.”

Tien jaar bezig

Lola McQueen is nu tien jaar bezig met dergelijke shows. “Mensen hebben soms een verkeerd beeld van drag queens. Wij zijn niet zomaar mensen die graag vrouwenkledij dragen”, zegt ze. “Ik ben bijvoorbeeld medewerker bij het CLB, er zit een filiaalmanager van Delhaize bij, een winkelbediende en een verantwoordelijke van een rusthuis. Dit is niet zomaar een hobby, maar ons bijberoep. We zijn dankbaar dat we onze kunstvorm aan het grote publiek mogen laten zien.”

Voor mensen van 7 tot 99 jaar

Volgens Lola McQueen mag het publiek zich aan een en ander verwachten. “Het wordt een show van twee uur met alles erop en eraan voor mensen van 7 tot 99 jaar. Met vooral veel glitter & glamour, pluimen, spektakel, acrobatie en zelfs comedy. Er staan ook vier dansers met ons op het podium. Bepaalde liedjes die door mannen worden gezongen, hebben we speciaal in een vrouwelijke versie gegoten. Het wordt veel meer dan wat schmink en een pruik”, besluit Lola McQueen.