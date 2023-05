Oostende krijgt dit jaar twee kerstmarkten

Winter in Oostende wordt de volgende drie jaar nog meer gespreid in de stad. Naast Winter in het Park met schaatspiste en kerstchalets in het Leopoldpark, zal er ook een kerstmarkt op het Wapenplein komen. Op die manier pakt Oostende uit met een nieuwe formule, waar inwoners en bezoekers nog meer kunnen genieten. Oostende wordt zo nog meer dé winterstad van Vlaanderen.

“Het Leopoldpark in Oostende zal ook deze winter omgetoverd worden in een feeëriek winterpark met kerstchalets en met een drijvende schaatspiste. In samenwerking met Stad Oostende en Onroerend Erfgoed werd een plan uitgewerkt om ook de komende jaren Winter in het Park te kunnen organiseren, met respect voor de erfgoedwaarde van het Leopoldpark. Hierbij werd ook rekening gehouden met het draagvlak van het evenement voor de inwoners rond het historische stadspark”, meldt Toerisme Oostende in een persbericht.

Nieuw dit jaar zal de kerstmarkt zijn op het Wapenplein. Door het organiseren van een tweede kerstmarkt wordt de link gelegd tussen het handelscentrum en het Leopoldpark. Dit zorgt voor een extra en grotere beleving. Deze opstelling zal minstens de volgende drie jaar aangehouden worden. Beide kerstmarkten zullen van start gaan op 1 december 2023 en geopend zijn tot en met 7 januari 2024.

Nieuwe concessie

De maand december is dankzij ‘Winter in Oostende’ de voorbije jaren uitgegroeid tot een toeristische topperiode met heel wat extra overnachtingen. Toerisme Oostende vzw schrijft nu een nieuwe concessie uit om het volledige concept uit te baten voor de volgende drie jaar. “De spreiding van de kerstmarkt over twee pleinen is een win-win”, vindt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). We betrekken de kerstshopper, wat ook voor de Oostendse handelaars een pluspunt is. Tegelijk vergroten we het draagvlak bij de inwoners rond het Leopoldpark, door een betere spreiding van de bezoekers. Schaatsers zullen nog steeds terecht kunnen in het Leopoldpark en met de tweede kerstmarkt willen we nog meer inzetten op de beleving voor de inwoners en bezoekers. Oostende wordt zo nog meer dé winterstad van Vlaanderen.”

Oostende pakte in 2017 voor het eerst uit met een drijvende schaatspiste in het Leopoldpark. Ook dit jaar zullen bezoekers opnieuw kunnen schaatsen op de vijver of een leuk kerstgeschenk kopen in één van de gezellige chalets. Het park zal baden in een gezellige winterse sfeer met extra verlichting en het zal mogelijk zijn om iets te eten en te drinken in een tijdelijke horecazaak in het park. Op vrijdag en zaterdag zal het mogelijk zijn om hier iets te drinken tot 23 uur, op andere dagen tot 22 uur. Bezoekers kunnen uiteraard na afloop nog terecht bij de horeca in de stad.