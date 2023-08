Oostende Koerse viert 100ste racedag met recordopkomst van 9.500 bezoekers: “Paardenrennen zijn al lang niet meer enkel voor mensen met geld”

Het is elke maandag weer een gezellige drukte op Oostende Koerse deze zomer. De voorbije koersdagen waren al een succes op vlak van aantal toeschouwers met meer dan 6.000 bezoekers per racedag. “We zijn halfweg en stevenen dit jaar af op een recordaantal toeschouwers”, zegt organisator Olivier Orlans.

De paardenrennen in Oostende zijn sinds 2012 opnieuw een vaste waarde tijdens de zomermaanden. Elke maandag staat een rendag op het programma. De voorbije jaren werd het initiatief meer dan ooit een succes met duizenden bezoekers die komen kijken naar de races en nadien nog blijven om te genieten van de optredens. “We hebben er ondertussen al 100 koersdagen opzitten en dat moest gevierd worden”, zegt organisator Olivier Orlans.

Recordeditie

Voor de gelegenheid was er een speciale taart, maar vooral ook een recordopkomst. “We hebben nog nooit zoveel volk op Oostende Koerse gehad. We zaten aan ongeveer 9.500 bezoekers maandag. Dat hebben we nog niet gehad. In 2022 was er een status quo in de bezoekersaantallen omdat er zodanig veel te doen was na twee coronajaren, maar nu kunnen we de vruchten plukken van de voorbije twee jaar. We zitten dit jaar al 25 tot 30 procent boven de cijfers van 2019, het laatste ‘normale’ jaar voor corona.”

Ook de VIP-formules doen het bijzonder goed. “Het succes zit hem in de speciale sfeer en de combinatie met de paardenrennen en de optredens. Als er dan nog zon is, dan is het helemaal af”, zegt Olivier nog. “De grootste reclame is voor ons de mond-aan-mondreclame. Mensen die zich goed geamuseerd hebben zeggen dat door aan vrienden en komen zelf ook terug. We proberen elk jaar ook te investeren. De piste ligt supergoed, waardoor de topjockeys naar hier afzakken. Alle puzzelstukjes vallen zo op de goede plaats. Daardoor kunnen we van een recordeditie spreken.”

Swoop

Filip D’haeze is er al elf jaar bij en hij sluit telkens de vedettenparade af met Swoop. “We zijn er al van in het begin bij, maar je kan de organisatie op vandaag niet meer vergelijken met het begin. Eventor heeft de voorbije jaren gezorgd voor een heel professionele organisatie van het evenement. Het is een plaats geworden waar je met het ganse gezin naar de paardenrennen kan komen. Ook de barrière is weggenomen. De paardenrennen zijn al lang niet meer enkel voor mensen met geld. Iedereen kan komen genieten tijdens een dagje in Oostende. Vanaf 5 euro kan je al een gokje wagen. Die ambiance achteraf werkt ook. Zelfs bij minder weer kan er binnen gefeest worden. Er is daar ook een fanbase voor ontstaan die ernaar uitkijkt om een ganse dag op de Wellingtonrenbaan te vertoeven. Het grote deel van de mensen blijven ook echt voor de optredens en dat gaat toch wel over een paar duizend mensen”, vertelt Filip D’haeze.

Hij heeft er veel voor over om elke maandag naar Oostende af te zakken. “We moeten onze vakantie en andere optredens hier telkens op afstemmen. Zo zijn we ooit speciaal uit Egypte teruggekeerd om hier te kunnen optreden. Maar we hebben het ervoor over want het is voor ons ook een mooie reclame om daar telkens te kunnen staan. Iedereen kent de paardenrennen en mensen zeggen vaak doorheen het jaar dat ze ons in Oostende gezien hebben.”