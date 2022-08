Oostende Koerse heeft topeditie achter de rug: 62.000 bezoekers zakten af

Bij Oostende Koers blikt men tevreden terug op het voorbij zomerseizoen. Er waren 62.000 bezoekers. “En dat niettegenstaande de ‘strijd om de vrije tijd’“, zegt organisator Olivier Orlans.

Oostende Koerse organiseerde negen rendagen, met telkens acht rennen op maandag. “Op elke rendag was er draf en galop. Er waren vijf Premium koersen waarbij we samenwerken met de Franse PMU en vier gewone rendagen”, zo duidt Olivier Orlans.

Die PMU-koersen zorgden ervoor dat er op die dagen al rennen waren vanaf 11 uur ’s morgens; in functie van het gokken via PMU. “Vorig jaar waren er 8.400 bezoekers op vijf rendagen met pandemiebeperking. Dit jaar waren er 62.000 bezoekers en dat zijn er evenveel als tijdens 2019. Dat lijkt logisch, maar is het niet. Er woedde deze zomer namelijk een ‘strijd om de vrije tijd’ met een erg groot aanbod en voor het publiek veel mogelijkheden. Daarom zijn we erg blij met onze cijfers. We scoren omdat er een mooie aanbod is aan koersen, in combinatie met animatie. De mensen blijven Oostende Koerse trouw. Het prijzengeld werd trouwens met 10 procent verhoogd.“

Geen uitbreiding in 2023

Ook in 2023 komen er negen rendagen. “Een uitbreiding naar rennen eind juni en begin september komt er niet. We hebben dat een aantal jaar geleden geprobeerd en was niet zo’n succes. De mensen zijn eigenlijk pas echt in vakantie in juli en augustus.”

Er komt volgend jaar opnieuw een samenwerking met de PMU, maar Orlans wil bijsturen “Oostende heeft een eigen publiek en ik zou de koersen van de PMU toch wel wat later dan 11 uur willen laten starten.” (EFO)