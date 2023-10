Oostende klaar voor oktoberfoor: opnieuw prikkelarme dag en drie nieuwe attracties

Vrijdagavond opent de oktoberkermis in Oostende. Met dit jaar drie nieuwe kramen, themadagen en een prikkelarme dag. “De kramen moeten in het weekend open zijn tot 23 uur en in de week tot 21 uur”, zo luidt het.

Op de drie markten en het Sint Petrus- en Paulusplein is er kermisplezier op meer dan 70 kramen van vrijdag 6 oktober tot zondag 5 november, het einde van herfstvakantie. “De openingsdag hebben we wat aangepast. Voor de kinderen zijn er ontmoetingen met stadsmascotte James, de Star Wars-figuren en Barbie en Ken en gratis activiteiten zoals het zeepbellenfestijn en een magisch kapsalon. Op 25 oktober brengt Paw Patrol een bezoek”, zegt schepen Charlotte Verkeyn (N-VA). Op de Halloweendag (dinsdag 31 oktober) is er extra animatie en is er een kortingsdag.

Vier weken beleving

Er zijn dit jaar drie nieuwe attracties: de kindermolen Aladin, een koordjesschietkraam en de Break Dance. “Veel mensen vroegen naar die laatste attractie en we zijn blij dat ze dit jaar de volledige periode naar de foor komen.” Voor sommige handelaars betekent de kermis een extraatje. Charlotte Verkeyn: “Er is vier weken lang extra beleving en je merkt dat hotels zelfs speciaal reclame maken. Er is ook een samenwerking met de ondernemers en handelaars want op vrijdag 13 oktober is er een afterwork voor hen.”

Prikkelarm

Op de kermis hoor je veel luide muziek en zie je knipperende lichten. Schepen Hina Bhatti (Open VLD) : “We willen dat ook mensen met epilepsie of autisme kunnen genieten van de kermis. Met al die impulsen kan dat niet en daarom organiseren we al vier jaar met succes onze prikkelarme dag. Alle organisaties die in contact komen met zo’n mensen zijn ervan op de hoogte. Op die dag kunnen ook mensen die het wat rustiger aan willen doen er terecht. De muziek wordt zachter gezet, de knipperlichten en flitsen worden uitgezet en er zijn oordopjes ter beschikking.”