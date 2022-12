Oostende geen kandidaat Europese Cultuurstad 2030: “Andere prioriteiten”

Oostende is geen kandidaat voor de titel van Europese Culturele Hoofdstad in 2030. Dat raakte bekend in de marge van de discussie tussen Brugge en Kortrijk, die ook kandidaat zijn voor de titel. “We investeren fors in het Ensorjaar 2024. De economische omstandigheden laten ons niet toe om daar bovenop nog mee te dingen naar de titel van Europese Culturele Hoofdstad”, zegt burgemeester Bart Tommelein Open VLD)

De ambitie om Europese Culturele Hoofdstad 2030 te worden, staat vermeld in het bestuursakkoord van de huidige Open VLD-N-VA-Groen-CD&V-coalitie in Oostende. Eerder vingen we in de wandelgangen al op dat Oostende nog niet echt bezig was met de voorbereidingen om deze hooggegrepen ambitie binnen te halen, maar nu Brugge en Kortrijk bekvechten over hun kandidatuur, maakte de Stad aan Zee definitief duidelijk geen kandidaat te zijn.

Het was de Kortrijkse Cultuurschepen Axel Ronse (N-VA), die in een open brief aan Brugge vroeg om zijn kandidatuur voor Europese Culturele Hoofdstad in 2030 in te trekken. Dat zorgt voor voor tandengeknars in Brugge. Daar vraagt burgemeester Dirk De fauw zich onder meer af waarom Ronse – die in Brugge geboren werd en opgroeide – ook niet aan Oostende vraagt om zijn kandidatuur in te trekken. Het antwoord is simpel, maar komt nu pas aan de oppervlakte: omdat Oostende geen kandidaat meer is.

“Economische omstandigheden”

Burgemeester Bart Tommelein: “Oostende is een cultuurstad, met of zonder die titel. We blijven daar volop op inzetten, met De Grote Post, Theater aan Zee, DS Podcastfestival, FAAR… We investeren ook fors in Ensor 2024, met tentoonstellingen in Mu.ZEE, het James Ensorhuis, de Venetiaanse Gaanderijen en tal van andere activiteiten in de stad doorheen het jaar.”

“De huidige economische omstandigheden laten ons weinig ruimte om daar bovenop nog extra middelen te voorzien voor de titel van Europese Culturele Hoofdstad in 2030. We zullen dus niet meedingen naar die titel. Oostende heeft momenteel andere prioriteiten.” De andere vijf Belgische kandidaten voor die Europese titel zijn Gent, Brussel, Leuven, Turnhout en Luik.

(SVK/HH)

