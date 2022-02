Ook Nerdland en Arnout Hauben komen naar FAAR, het nieuwe non-fictie boekenfestival in Oostende

Van 17 tot en met 20 maart kun je in Oostende terecht voor FAAR, een gloednieuw boekenfestival met de nadruk op non-fictie. Bezoekers kunnen deelnemen aan meer dan 65 activiteiten verspreid over een tiental locaties op wandelafstand van elkaar. Arnout Hauben en Nerdland (Henk Rijckaert en Hetty Helsmoortel) vervolledigen de reeds indrukwekkende affiche.

Op zondag 20 maart vindt er een unieke Nerdland Doe-dag plaats in Astropolis, het nieuwe centrum voor ruimtevaart en sterrenkunde in Oostende. Henk Rijckaert en aspirant-astronaut Hetty Helsmoortel brengen verschillende experimenten en doe-opdrachten mee voor kleine en grote nerds vanaf 8 jaar.

Ook Arnout Hauben komt 20 maart op bezoek in Oostende voor de voorstelling van zijn praktische stapgids ‘Dwars door de Lage Landen’. Deze gids hoort bij de nieuwe televisiereeks met gelijknamige titel op Eén waarvoor hij van Oostende naar het uiterste noorden van Nederland wandelde. Tijdens FAAR toont hij in première enkele videofragmenten van deze tocht.

Auteurs in de kijker

“Deze twee activiteiten tonen duidelijk aan hoe breed we ons nieuw non-fictie boekenfestival hebben opgevat. Ruimtevaart en de mooiste plekken op aarde, de ene activiteit is gericht op jongeren en de andere op liefhebbers van lange wandeltochten”, zegt burgemeester Bart Tommelein. “Er is zeker voor iedereen een activiteit te vinden tijdens FAAR. De volgende weken doen we er nog een schepje bovenop, maar daar hoor je later meer over. De ticketverkoop loopt momenteel zeer goed, dus de capaciteit bij sommige activiteiten wordt langzaamaan beperkter.”

Tijdens FAAR worden auteurs in de kijker gezet door een mix van auteurslezingen, workshops, interviews, panelgesprekken, debatten, (literaire) proeverijen en een aantal nieuwe eigenzinnige formats. Aan de hand van zorgvuldig gekozen thema’s onderzoeken ze hoe de wereld van morgen eruit kan zien. Naast het programma met de internationale sprekers kondigt de organisatie nu ook twee nieuwe activiteiten aan.