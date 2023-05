Ook metalbar Walhalla haakt af voor ‘Klinkende Kroegen’: “Onmogelijk met al die voorwaarden”

Nadat eerder al de uitbaters van Villa Gerard en Bras café bekendmaakten te zullen afhaken, laat nu ook metalbar Walhalla weten niet meer mee te doen aan ‘Klinkende Kroegen’. “Met deze strenge regels, vooral de geluidsbeperking tot 93 decibel is het absoluut niet haalbaar”, zegt uitbater Jordi Camps.

Wat blijft er straks nog over van de ooit zo levendige Brugse muziek- en festivalzomer? Die vraag mag stilaan gesteld worden nadat het stadsbestuur enkele weken terug bekendmaakte het evenement Moods – met livemuziek op Brugse pleinen in organisatie van Cactus vzw – te schrappen wegens te duur én nu steeds meer cafés hun toegezegde deelname aan Klinkende Kroegen intrekken.

Afhaken

Het ooit zo populaire evenement waarbij de Stad zelf kroeguitbaters uitnodigt om concertjes in of bij hun zaak op te zetten, komt steeds meer in zwaar weer terecht. Eerder was er bij de kroegbazen al heel wat ongenoegen toen er onverwacht tijdens een vergadering een loting werd ingericht omdat het stadsbestuur niet voor elke geïnteresseerde een plaatsje kon of wilde vrijmaken op de kalender. Nu blijken er steeds meer uitbaters af te haken omdat ze de voorwaarden die de Stad oplegt bijzonder streng vinden en dat er gevreesd wordt voor boetes bij overtreding van de geluids- en andere normen.

Daar waar er tot voor kort meer gegadigden waren dan plaats voor was op de kalender, blijkt nu het omgekeerde het geval. Het opzet van Klinkende Kroegen is immers om iedere woensdag van de maanden juli en augustus drie kroegen in de Brugse binnenstad een concertje te laten organiseren. Intussen blijkt, bij een eenvoudig nazien van de webpagina over het evenement op de stedelijke website, dat er al drie dagen zijn waarbij er maar twee in plaats van drie concertjes plaatsvinden. Eerder kon je in deze krant al lezen hoe Villa Gerard en Bras café afhaakten wegens schrik voor boetes omwille van de in hun ogen te strenge decibelnormen. Die norm ligt op 93dB (A) LAeq, 15 min, wat wil zeggen dat er gemiddeld over een kwartier 93dB (A) mag gespeeld worden.

Meerkost

We weten dat er intussen, in stilte, ook al andere uitbaters afhaakten omdat ze de normen niet haalbaar achten. En nu maakte ook de uitbater van metalbar Walhalla aan de Predikherenstraat, Jordi Camps, naar al zijn klanten en sympathisanten toe bekend dat hij er dit jaar de brui aan geeft. “Vorig jaar heb ik voor de eerste keer deelgenomen en ik kreeg al een PV wegens overtredingen van de geluidsnormen. Er zou daar nog een boete uit voortkomen, maar die heb ik vooralsnog niet gekregen; al komt die wellicht nog wel”, zegt Jordi Camps. “Dit jaar wordt het einduur al op 23.30 uur gezet, daar waar dit voorheen altijd middernacht was. En de volledige buurt moet dan ontruimd zijn, wat zeker niet evident is. Ook moet de elektrische installatie gekeurd worden net voor aanvang van het optreden. De geluidslimiet wordt op 93 decibel gezet, wat alleen al met een drumstel direct overschreden wordt en het bijna onmogelijk maakt om een metalconcert te organiseren.”

“We mogen dan ook nog eens enkel herbruikbare bekers of glazen gebruiken, wat opnieuw een meerkost is voor alle deelnemende cafés. Onder deze voorwaarden is het voor Walhalla dus onmogelijk om hier nog aan mee te werken. Jammer voor de vele fans van Atomic Vulture die we geboekt hadden. Het is spijtig dat ik het moet zeggen, maar ik kan niet om de indruk heen dat het stadsbestuur het steeds moeilijker maakt voor de kroegbazen omdat ze van dit evenement af willen.” Het stadsbestuur, bij monde van burgemeester Dirk De fauw en cultuurschepen Nico Blontrock, liet in een reactie al verstaan dat er niet kan getornd worden aan de decibelnormen en dat het evenement terug naar het oorspronkelijke, kleinschalige karakter moet.