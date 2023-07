Ook horeca pikt graantje mee van Festival Dranouter: “Speciale kaart tijdens festival”

In het dorp van Dranouter zijn verschillende horecazaken gevestigd. Ook zij kijken uit naar het festival. Na het festival sluiten enkele zaken alvast enkele dagen de deuren om te bekomen.

Marleen Six (41) is al bijna 22 jaar actief in eetcafé ‘t Folk, aan de overkant van de hoofdingang van de festivalweide. “De meeste mensen kennen me na al die jaren als Marleen van ’t Folk. Ik ben hier verantwoordelijk voor de zaal en normaal zijn we open van vrijdag tot en met zondag. Voor het festival openen we ook de donderdag”, vertelt de Nieuwkerkse. “We pakken uit met een aangepaste kaart. We werkten enkele jaren met een pastabar, maar gooien het nu over een andere boeg. We trekken het aanbod dat we doorheen het jaar serveren nu door. Zo zal je hier terechtkunnen voor Vlaamse karbonaden, vol-au-vent, een burger en een vegan burger. We serveren betaalbare gerechten en werken met doorgeeftogen en een afhaalsysteem. Buiten is er plaats voor 100 man, binnen zijn er zo’n 70 zitplaatsen. We kunnen rekenen op de hulp van vrijwilligers en vaste krachten. Het is een van de hoogtepunten van het jaar, maar het vergt ook veel energie.”

Tijd voor het gezin

Marleen zou graag ook even verpozen op de weide. “Ik ging op jonge leeftijd al naar het festival, ik denk dat de eerste keer was toen ik 16 was. In alle hectiek wil ik ook even rondwandelen met mijn gezin en hoop ik enkele optredens mee te pikken. Warhaus, Johannes is zijn Naam en Admiraal Freebee staan alvast op het lijstje. Na het festival volgt de opkuis en dan zeg ik steeds dat het nieuwe jaar kan beginnen. We sluiten daarna traditioneel een weekend de deuren om even te bekomen”, aldus Marleen.

Een honderdtal meter verderop richting de kerk bevindt zich De Musette. Dit wordt uitgebaat door Freya Gesquiere (30), afkomstig uit Poperinge en Tristan Feliers (32), wiens roots in Ieper liggen. “Het is nu onze zesde zomer dat we onze zaak runnen”, vertelt gastvrouw Freya. “Het festival is elk jaar next level. We zien zowel vooraan als achteraan extra plaatsen. In de tuin kan je even ontsnappen aan de drukte. We zorgen voor een aangepaste eet- en drankenkaart. Er staan vijf gerechten op en qua dranken zetten we onder meer in op de lokale picon en de streekbieren”, aldus Freya, die in haar tienerjaren ook naar het festival ging.

Afsluiten in de biertent

“Toen was het nog op de andere locatie gevestigd. Nu maken we er een traditie van om na de shift van zondagavond af te zakken naar de biertent en daar het weekend af te sluiten. Daarna sluiten we de deuren van maandag tot vrijdag.” Ook de andere horecazaken in het dorp bereiden zich voor op een volkstoeloop. Zo lanceerde Circus157 al een evenement op Facebook. Voor de cafébaas van De Zon wordt het zijn eerste Festival Dranouter. (API)