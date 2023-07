Ook dit jaar levert Festival Dranouter weer inspanningen om ecologische voetafdruk in te perken

Festival Dranouter spant zich al jarenlang in om de ecologische voetafdruk zo beperkt mogelijk te houden. “We overlopen even enkele concrete stappen waardoor we minder CO₂ uitstoten op Festival Dranouter 2023 op 4, 5 en 6 augustus”, zegt de organisatie.

Ook op Festival Dranouter tappen ze vanaf deze editie je pintje in herbruikbare bekers op de festivalterreinen. “Dat betekent zowel op het grote festivalterrein als op de Feestzone waar de Palace-tent zich bevindt (naast de Camping Zone)”, geeft de organisatie mee. “Dankjewel om de herbruikbare bekers op het festivalterrein te houden. Voor jou, de festivalganger, verandert er eigenlijk niet zo veel. Aan de bar koop je, net zoals anders, een een drankje dat in een beker zit. De waarborg van jouw herbruikbare beker zal al verrekend zijn in de prijs van je drankje. Super simpel.

Tien lege bekers

Voor 10 lege bekers en/of andere drankverpakkingen, krijg je aan een Recyclepunt 1 bong in ruil. “Die bong wordt geplaatst op de digitale tag die aan je festivalbandje hangt. Deze bong is niet refundable, dus koop er iets mee om te drinken, te eten, of maak een ritje op de kermisattractie De Spin!”

Drie Recyclepunten

Er zijn 3 Recyclepunten, verspreid over het festivalterrein. “Een centraal op het middenplein, een in de doorgang richting Club en een op de Feestzone. Wees lief voor onze vrijwilligers en sorteer je bekers per 10. Dat zorgt voor een extra vlotte inlevering. Kapotte of érg vuile bekers worden niet omgeruild (bekraste bekers of bekers met peuken, afval of aarde in). Wie wil, die kan zijn lege bekers ook deponeren in de voorbestemde vuilnisbakken.

Waterzuivering

Zuinig omgaan met water is de boodschap. “Dankzij de mobiele rietzuivering van Hello Water wordt het douchewater van de Stille Camping op een duurzamere manier geloosd of hergebruikt. Onze barvrijwilligers serveren jou bovendien water via een Robinettotap, met minder uitstoot als gevolg.”

Eten en drinken

Bio De Trog zorgt voor biologisch brood tijdens de op- en afbouw én tijdens de medewerkersontbijten. Proef zelf van ambachtelijk biobrood bij The Bread Barn, te vinden op de campings en het festivalterrein. Bij de Oxfam-tent ga je langs voor een fairtrade aanbod: (h)eerlijke wijnen, verfrissende cocktails en (h)eerlijke mocktails.

Vervoer

Kom zo ‘Low Impact’-mogelijk naar Dranouter. “Neem het openbaar vervoer: er zijn extra pendelbussen tijdens het festivalweekend. Of stal je fiets op de gratis fietsenstalling aan de Kerk of doe aan autodelen. Leuk weetje: het artiestenvervoer gebeurt met elektrische en/of hybride wagens, in samenwerking met onze partner Volvo Willaert. Lees hier meer over de pendelbus, vervoer & parking.”

Sociale duurzaamheid

Festival Dranouter en het Streekfonds organiseren dit jaar voor de zesde keer het Buskerpodium, waar aanstormend talent optreedt. “Alle artiesten ‘busken’ ten voordele van De Muziekbank, een initiatief waarmee fondsen worden ingezameld om muziekinstrumenten aan te kopen voor kwetsbare kinderen en jongeren.”

Proper ontbijt

Op maandagochtend wordt een gratis ontbijt aangeboden aan iedereen die zijn afval sorteert en naar de inzamelpunten brengt. Afvalzakken krijg je gratis van de campingstewards als je aankomt op de camping.