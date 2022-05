Ook derde zonovergoten dag van Oostende voor Anker is enorm succes

Bezoekers konden zaterdag over de koppen lopen tijdens de derde dag van Oostende voor Anker. De verschillende locaties van het Jan Piersplein tot aan de visserskaai en de natiënkaai achter het station liepen vol.

Het was voor veel mensen volop genieten van de sfeer op Oostende voor Anker. De terrasjes zaten overal afgeladen vol. Er klonk op verschillende locaties muziek en mensen konden gezellig kuieren langs de standen in de Vindictivelaan of langs de boten.

Er stonden op verschillende plaatsen wachtrijen om de speciale gasten te bezoeken zoals de Kamper Kogge. Heel wat groepen gingen ook op zee. Zo zorgde Wetwheels South East ervoor dat heel wat rolstoelgebruikers ook konden genieten van een tocht op zee. Vzw Dyade was één van de deelnemende groepen die zaterdag genoot van een zorgeloze tocht.

Op stap met de Vespa

Heel wat mensen brachten ook een bezoek aan de tallships die aangemeerd liggen achter het station. De Vespaclub van Oostende plande zaterdag een tocht van 65 kilometer om af te sluiten op Oostende voor Anker. “We zijn met een groep van 54 mensen.”

“We konden genieten van een lunch op de Hydrograaf en daarna brachten we nog een bezoek aan de Belem. Het is een prachtige uitstap, zeker omdat we ook van Oostende zijn en hier zo’n mooi evenement hebben”, zegt voorzitter Wouter Vanhonsebrouck. Zondag is de laatste dag van Oostende voor Anker.

(LB)