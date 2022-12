Ooigemse kersthappening terug met vertrouwd concept

Na een noodgedwongen onderbreking is de kersthappening terug van weggeweest. Op zondag 11 december zal het August Marinplein opnieuw in kerstsfeer gehuld zijn.

De kersthappening is dit jaar aan zijn 31ste editie toe. Door corona moest de organisatie hun plannen twee jaar opbergen. “Samen met heel wat verenigingen zetten we deze lange traditie verder”, zegt Frédéric Depypere van vzw Ooigem Bloeit. “Het is een heel sterk evenement dat mensen naar buiten brengt en laat samenkomen op een gezellige, ongedwongen manier. En daarnaast kan men de verenigingen steunen.”

Bekend recept

De organisatie kiest voor het bekende recept dat al jaren standhoudt. Ze kiezen voor een samenwerking met Chiro Kris-Kras, Chiro Jattetoet, Harmonie De Ware Vrienden, judoclub Yawara en fietsclub De Zondagrijders. “Deze verenigingen hebben een drank- of eetstand op het August Marinplein. Daarnaast brengt de kerstman een bezoekje aan onze kerstmarkt, zorgen we voor een kerstworp en kunnen mensen een ritje maken met de kerstkoets.”

Vzw Ooigem Bloeit is helemaal klaar om in de gemeente de kerstperiode in te zetten. “Laten we hopen op droog weer. Dan zullen veel Ooigemnaren de weg vinden naar ons”, sluit Frédéric af.