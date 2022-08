Ooievaars spotten tijdens 126ste Bloemencorso

Als fleurig voorsmaakje op het 126ste Bloemencorso kan je vanaf vrijdag al een indrukwekkende bloemenconstructie aanschouwen op het Koning Leopold III-plein. Het kunstwerk genaamd ‘De Vloot’ is een artistiek hoogstandje van dertig op veertien meter en blijft nog tot maandag te bewonderen. Wim De Clerck, ploegleider bij de Blankenbergse groendienst, licht alvast een tipje van de sluier.

“Voor de stadswagen bleven we zo dicht mogelijk bij het thema ‘Corso, eropuit!’ Mijn vrouw kwam op het idee iets te doen met ooievaars op een van onze uitjes tijdens de lockdown: te midden van de Uitkerkse polders zagen we op een keer plots zo’n indrukwekkende vogel landen”, vertelt Wim De Clerck.

Het idee moest dan wel nog vorm gegeven worden, en dat was volgens Wim andere koek. “Dat was een hele uitdaging: enerzijds wilden we er wat dynamiek in krijgen zodat die vogels in volle vlucht leken, anderzijds moesten ze ook stevig genoeg bevestigd kunnen worden opdat ze tijdens de stoet niet écht zouden gaan vliegen”, glimlacht hij. De 48-jarige Blankenbergenaar staat al tien jaar in voor het ontwerp van de stadswagen.

De kwaliteit van de bloemen is uitstekend dit jaar

Hoogtepunt

“Of het kan ook pas mijn negende stadswagen zijn, met die coronajaren ben ik de tel een beetje kwijtgeraakt”, klinkt het. “En óf we blij zijn dat er dit jaar opnieuw een volwaardige editie is van het corso. De corona-editie was ook best geslaagd, maar iedereen staat nu wel te popelen om weer met de stoet naar buiten te trekken”, klinkt het. Als rasechte Blankenbergenaar kreeg Wim de liefde voor het corso met de paplepel ingegoten. “Al van jongs af aan ging ik samen met mijn vader helpen bloemen aanbrengen op de wagens. Dat was iets waar ik als kind een hele zomer lang naar uitkeek, ook al betekende het dat de zomervakantie dan weer voorbij was. De bloemenstoet is altijd al een van de absolute hoogtepunten van onze badstad geweest”, aldus Wim.

Op de stadswagen komen straks nog zo’n 80.000 dahlia’s. “De kwaliteit van de bloemen is uitstekend dit jaar, het belooft dus weer een prachtige stoet te worden. We proberen de lat elk jaar minstens even hoog te leggen”, besluit Wim.

De bloemenstoet trekt zondag 28 augustus door Blankenberge. Start om 14.30 uur in de Kerkstraat. Info: ww.visit-blankenberge.be/bloemencorso