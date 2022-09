Onze man trok naar het BK savatteschieten: “Topsport op straatniveau!”

Geen voetballen, koersfietsen of padelrackets maar pantoffels maakten afgelopen weekend de straten van Marke onveilig. In de schaduw van de kerktoren werd het 13de Belgisch Kampioenschap ‘savatteschieten’ georganiseerd en we namen zelf deel aan deze unieke competitie. Klaar, richten, VUUR!

Savatteschieten, de nobele kunst van het lanceren van een pantoffel met je voet in de bedoeling die zo ver mogelijk te krijgen. Waanzin? Een studentikoze grap? Neen, in Marke is het uiterst ernstige en vooral professionele aangelegenheid. Van individuen tot heuse teams, compleet met uniformen en zelfs een eigen generiek? Savatteschieten is net geen olympische discipline in de Kortrijkse voorstad.

“Het begon eigenlijk met enkele pinten en een poging om tegen een bal te stampen”, lacht organisator Stijn Dusselier. “We kwamen uit het jeugdhuis, wilden gaan voetballen maar misten de bal natuurlijk. In plaats daarvan vloog één van onze schoenen de lucht in en zo is het blijven plakken eigenlijk. Het geheel werd in een soort van competitie gegoten en na 3 jaar konden we zelfs het Belgische kampioenschap organiseren. Ondertussen zitten we al aan 13 edities, waarvan 10 voor de nationale titel.”

Onder de aanwezige teams: de Iprit Skoavers. “Vorig jaar kroonden we onszelf tot kampioen maar dit jaar gaat het wat minder zijn”, lacht voorzitter Pedro Debrulle. Het team bestaat uit allemaal leden die in Marke wonen en buur zijn van elkaar. “Diegene die het verliezende schot heeft gegeven gaat nu natuurlijk moeten verhuizen naar Aalbeke!” De ploeg barst in het lachen uit en toont ondertussen hun outfit. “We hebben niet alleen een gouden trainingspak, we hadden ook een generiek waarmee we in de arena zijn verschenen. De tegenstanders wisten niet waar ze het hadden.”

Gouden tips

Als nieuweling in de wereld van het knallen met pantoffels, maak ik van de gelegenheid gebruik om tips te vragen. “Doe een linker savatte aan je rechtervoet en lanceer het in een boog, dan ga je echt ver kunnen raken”, verklapt Pedro zijn geheim. “Het record hier staat op bijna 37 meter en dat is een regelrechte topprestatie!”

Met mijn ticket heb ik recht op 5 pantoffels, die ik uit de hoop mag kiezen. “Een makkie!” Het is het eerste wat me te binnen schiet, al volgt er snel een lesje in nederigheid. Die pantoffels vliegen alle kanten uit, eentje zelfs op het dak van een woning maar vooruit? Neen, die richting lijkt onhaalbaar. “Peist daje ip ne voetbol stampt”, brult Pedro en hop! De laatste van mijn savatten vliegt als een raket richting punten. Hoewel ik de top-10 net niet haalde, overviel een bijna euforisch gevoel mij. Mensen juichen, maakt niet uit waar die pantoffels landen want dit is topsport op straatniveau! Van 5-jarige meisjes tot gepensioneerde staalarbeiders? Tijdens het savatteschieten is iedereen gelijk en wordt er voor iedereen gesupporterd alsof het leven ervan af hangt.

19 uur, het eindsignaal klinkt en Hetty Boons mag zich de nieuwe kampioene noemen. Roem, eer, en een jaar lang de meest prestigieuze titel ter wereld mogen dragen? Het leven van een savattekampioen is er eentje dat met voordelen gaat gepaard. Volgend jaar zijn we opnieuw van de partij en gaan we volop voor een podiumplaats want pantoffels zijn opnieuw helemaal hip.