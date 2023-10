Ontslagnemend burgemeester De Groote opent Zoute Grand Prix

Knokke-Heist staat de komende dagen weer in het teken van de Zoute Grand Prix. Het event lokt jaarlijks tal van autoliefhebbers naar de badstad en werd donderdag officieel geopend door de broers Bourgoo die het evenement organiseren en door ontslagnemend burgemeester Piet De Groote. Vorig jaar lokte het evenement 420.000 bezoekers. De organisatie verwacht dit jaar minstens evenveel geïnteresseerden.

Menig autoliefhebber kan de komende dagen zijn hart ophalen in Knokke-Heist tijdens de Zoute Grand Prix. Tot en met zondag vinden er tal van activiteiten plaats, gaande van een historische autorally met 250 klassieke en vooroorlogse auto’s tot de GT-Tour en een veiling van unieke automodellen. In totaal zullen meer dan 600 auto’s te zien zijn tijdens het evenement.

Er werden voor deze editie twee grote strandpaviljoens opgezet. In Zoute Gallery worden de historische auto’s ondergebracht. “Hier worden honderd klassieke en unieke auto’s tentoongesteld. Een jury beslist welke de mooiste auto is van het weekend”, zegt organisator Filip Bourgoo. Zoute Prado biedt plaats aan de hedendaagse wagens. “Het autosalon Zoute Prado op het strand is uitgegroeid tot het belangrijkste autosalon van Europa. Vroeger waren er salons in Genève, Parijs en Frankfurt. Die bestaan niet meer en nu kiezen automerken ervoor om dat hier te doen.”

Veiling op zondag

Dit jaar bestaat de Zoute Sale van Bonhams Cars tien jaar. Op de veiling gaan zondag meer dan honderd auto’s onder de hamer. Vorig jaar bracht de veiling 25 miljoen euro op, maar daar hoopt de organisatie dit jaar nog boven te gaan. De blikvanger onder de modellen is een Ferrari 250GT uit 1959 die geschat wordt tussen de 5 en 7 miljoen euro. De wagen reed in 1960 mee in de Tour de France. Verder is er een Bentley S1 Continental uit 1956 die naar schatting tussen de 1 en 1,5 miljoen euro zou moeten opbrengen. Ook wordt er een Porsche Carrera GT uit 2005 geveild, met een geschatte waarde van 1 tot 1, 2 miljoen euro.

“Wij veilen hier in Knokke voor duizend mensen deze auto’s, maar je kan ook online bieden. Er zijn bieders van Japan tot Las Vegas. Ongeveer zestig à zeventig procent wordt zelfs buiten Europa verkocht”, zegt Bourgoo.

Opvallende aanwezige trouwens bij de opening: ontslagnemend burgemeester Piet De Groote. Zijn ontslagbrief mag dan wel getekend en verstuurd zijn, tot nader order blijft hij burgervader. En dus was hij met de glimlach present. “Tot de nieuwe burgemeester de eed aflegt, blijf ik zelf burgemeester en doe is dus mijn plicht”, zegt De Groote.