Ontmoet Dutch Lucky Luke op SINKSEN23 in Kortrijk

De Sinksenfeesten in Kortrijk staan volledig in het thema ‘The Far West’. En dan kan Lucky Luke natuurlijk niet ontbreken. De Dutch Lucky Luke – de Nederlander Rutger Gret (43) – zal voor heel wat actes de présence zorgen doorheen de stad.

Het alter ego van Rutger Gret is toevallig ontstaan. “Sinds 1999 ga ik naar comic cons. Daar ontmoet je acteurs van bepaalde tv-series en films, maar ik wilde dat nooit verkleed doen. Ik vind cosplay wel leuk, maar wou als mezelf op de foto met mijn favoriete acteurs. In 2017 ging ik in Rotterdam naar een comic con. De drie acteurs die ik wou ontmoeten, hadden afgezegd. Ik had mijn ticket al, dus dacht ik: nu ik toch ga, kan ik evengoed cosplayen en zien of me dat bevalt”, vertelt Rutger Gret, die toen als Kuifje ging met zijn natuurlijke haarkleur. Hij schuimde enkele tweedehandswinkels af en sprokkelde zijn kostuum bij elkaar. “Toen merkte ik dat, als je zelf in cosplay gaat, je veel meer in contact komt met de andere bezoekers. Dat vond ik leuk. Ik ontmoette dezelfde type mensen, creatief, gevoelig en sociaal. Na enkele maanden Kuifje wou ik nog meer stripfiguren naspelen zoals Lucky Luke, Asterix en Robbedoes.”

Gelijkenissen

Voor zijn tweede cosplaypersonage, Lucky Luke, nam Rutger de tijd om zijn eigen kostuum te maken, liet hij zijn bakkebaarden staan, kleurde zijn haar zwart en deelde zijn voortgang op sociale media. Toen kreeg hij al verschillende reacties dat er bepaalde gelijkenissen waren. “Dat leek me mooi meegenomen. Pas toen ik in augustus 2017 voor de eerste keer naar Castlefest ging als Lucky Luke besefte ik hoe het volledige plaatje klopte. Ik was nog geen tien seconden binnen of er liepen al mensen op me af om te zeggen dat ik zo uit de strip was gewandeld. Zo’n lang gezicht zie je niet veel. Vroeger werd ik gepest dat ik met mijn hoofd tussen de schuifdeur had gezeten, maar nu heb ik er een mooi voordeel mee.”

“Vroeger werd ik gepest met de vorm van m’n gezicht”

Opeens ging er een volledig nieuwe wereld voor Rutger open. Hij werd overspoeld door media-aandacht en scoorde zelfs een maand later een reclamespotje voor Nederlandse Spoorwegen. “Ik kwam ook op het stripfestival in Breda en daar was Robert van der Kroft, striptekenaar van Sjors en Sjimmie, aanwezig. Hij nam een foto van mij en plaatste die op zijn sociale media. Daar kwamen heel veel reacties op, dus vroeg hij me of ik als Lucky Luke op zijn festival wou langskomen. Net daar was de marketingmanager van Ballon Media aanwezig, de uitgeverij van de Nederlandstalige Lucky Lukes. Ik had het geluk dat ik op het juiste moment op de juiste plaats was.” Die bewuste avond in november 2017 kwam de marketingmanager naar Rutger toe om hem in te huren als mascotte voor promotiedoeleinden. “Op slechts enkele maanden tijd had ik een officiële bijbaan als Dutch Lucky Luke”, vertelt een enthousiaste Rutger die na zijn bachelor aan de kunstacademie in Rotterdam in de zorgsector begon te werken als receptionist. Daarnaast heeft hij zijn eigen bedrijf als grafisch ontwerper.

Eigen stripreeks

Sinds 2018 komt Rutger steeds vaker op televisie, op de radio en in de krant. “Ik werd opeens een beetje een bekende Nederlander. Dat heeft me een heel ander leven gegeven. Door mijn Lucky Luke-personage kwam ik in de stripwereld terecht. Daar kon ik laten zien dat ik ook kan tekenen. Ik creëerde mijn eigen stripfiguurtje ‘Rutger’. Ik had nog maar net een cartoon online geplaatst of ik werd gebeld door een uitgeverij met de vraag of ze die mochten voorpubliceren. Nu wordt mijn autobiografische strip met korte grapjes uitgegeven in Nederland en België. En zo kwam ook mijn jongensdroom, die ik al koester sinds mijn twaalfde, uit.” (Margot Demeulemeester)