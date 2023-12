Ontmoet de kerstman in de Streuvelswijk

Op zaterdag 9 december opent het vernieuwde Feestcomité Streuvelswijk hun kerstmarkt. Peter De Wulf: “We willen origineel uit de hoek komen en plannen nog meer randactiviteiten.”

“Om 16.15 uur komt de kerstman de markt openen, om 18.30 uur is er de prijsuitreiking voor best versierde huis van de wijk, om 19 uur treden Jona en Joren op en vanaf 20.30 uur zorgt DJ Noah voor een kerstfeestje. De bar en kraampjes zijn doorlopend open en er is een kinderzoektocht.”

(DS)