Ontdek alles over tattoo’s en piercings op Tattoo Sunday in Brugge

Op zondag 13 november heeft in zaal Schuttershof in Sint-Kruis een nieuwe editie van Tattoo Sunday plaats. Liefhebbers van tattoo’s, piercings en al wat daarbij hoort kunnen er opnieuw hun hart ophalen.

Na enkele moeilijke jaren wordt onder meer onder impuls van motorclub MC Free Riders een nieuwe editie van Tattoo Sunday georganiseerd. Het evenement voor de liefhebbers van de betere tattoo kent intussen al meer dan tien edities.

Gezien er na de editie van 2015 enige tijd geen Tattoo Sunday meer plaatsvond, besloot MC Free Riders – dat altijd al als standhouder aanwezig was – de organisatie weer in handen te nemen. Zo kwam er in 2019 een doorstart van het evenement. “We hebben opnieuw enkele van de beste tatoeëerders van België te gast en ook een aantal internationale artiesten zullen het beste van zichzelf geven”, vertelt Gino Delbaere, ook bekend als ‘Vlieghe’, van MC Free Riders. “Of je nu een enthousiaste, door de wol geverfde tattoo-verzamelaar bent of als je nieuwsgierig bent en meer wil weten voor je een eerste tattoo laat zetten: op deze beurs zal je zeker iets opsteken.”

Ook voor piercings

Tattoo Sunday draait echter niet alleen rond tattoo’s. Ook piercing-liefhebbers komen er aan hun trekken. Er zijn heel wat demonstraties en je kunt er diverse piercing sieraden bewonderen en uitkiezen. Natuurlijk is er ook heel wat randanimatie en je kunt op de beurs ook terecht voor een drankje en een hapje. (PDV)