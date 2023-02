Ondernemend Meulebeke presenteert ‘Lentehappening’

Het is al een hele poos geleden dat er in de Berengemeente een handelsbeurs georganiseerd werd. De Meulebeekse ondernemers, verenigd in UNIZO, Markant en Op Stap Meulebeke wilden terug, samen onder één dak, hun kennis, kunde en producten delen met het grote publiek. Dit resulteert straks in een grote ‘Lentehappening’, die op 11 en 12 maart plaatsvindt in de zalen van het OC Vondel. Ronny Soenens, voorzitter van UNIZO: “Het initiatief viel onmiddellijk bij heel wat ondernemers in goede aarde en we hadden dan ook geen moeite op de twee grote Vondelzalen vol te krijgen met maar liefst 36 deelnemers uit alle mogelijke sectoren. Dit is het resultaat van een puike en vlotte samenwerking tussen Markant, Op Stap Meulebeke en UNIZO”, klinkt het.

De beurs opent officieel op zaterdag 11 maart om 16 uur en blijft die dag toegankelijk tot 22 uur. We voorzien animatie met de coverband Bart Verhelle. De zondag 12 maart kan het publiek onze Lentehappening bezoeken vanaf 11 uur tot 18 uur. Op het middaguur, maar ook in de namiddag zijn er optredens van de dansformatie Folle et Fou. Er is ook een grimestand voor kinderen aanwezig. De lokale radio zorgt voor rechtstreekse uitzending vanop de beurs. Gratis inkom. (LB)