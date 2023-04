Onder meer Gert De Mangeleer, Geert Van Hecke en Frederiek Van Pamel bij laureaten voor Brugge Awards

Brugs schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys (Vooruit) maakte de laureaten bekend voor de negen categorieën van de Brugge Awards. Met deze awards wil Stad Brugge de ondernemers op een positieve manier in de kijker zetten.

Op maandag 5 juni vindt de eerste editie plaats van de Brugge Awards in beurs- en congreszaal BMCC. Bedoeling van deze awards, een initiatief van Stad Brugge en het ondernemersplatform Brugge.inc, is om de Brugse ondernemers op een positieve manier in de kijker te zetten. “We kregen via de website www.bruggeawards.be meer dan 500 nominaties binnen. In totaal werden er zo’n 270 verschillende ondernemingen genomineerd”, zegt schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys.

Uit deze nominaties selecteerde een professionele jury, met ook externen van buiten Brugge, in elke van de negen categorieën vijf laureaten. Bij de laureaten zien we heel wat bekende namen zoals chefs Gert de Mangeleer en Geert Van Hecke, maar ook kapsalon Xantippe, florist en interieurvormgever Frederiek Van Pamel, brouwerij en bottelarij De Halve Maan en het nieuwe woonproject Weylerkazerne. De winnaars in elke categorie worden bekend gemaakt tijdens de gala-avond op maandag 5 juni in het BMCC. Enkel voor de award ‘Onderneming van het Jaar’ kunnen de aanwezigen van de Brugge Awards er de avond zelf nog stemmen. De award die de winnaars krijgen, is van de Brugse letterkapper Maud Bekaert.

Onderstaand het volledige overzicht:

Brugs Ambassadeur

· Brugge Culinair

· De Republiek

· Gert de Mangeleer

· Geert Van Hecke

· Xantippe

Shoppingbeleving Award

· Cherry Picker Record Store

· Frederiek Van Pamel

· Goûts et Couleurs

· Moodstore DUKA

· The Milky Way

Start-up Award

· CoMoveIt

· Footprint inc.

· Glasramen Birgit Verplancke

· Nomet

· Slagerij Colpaert

Tech Scale-up Award

· Ikologik

· Noordzee Drones

· Para Ti

· Promojagers

· Secure Code Warrior

Flavourite Bruges Award

· Cantine Copine

· De Jonkman

· The Chocolate Line

· TouGou

· Wild & Gevogelte Derycke

Verrassende Horeca Award

· Atelier Flori

· Café Pistolet

· Hotel Heritage

· Màs

· Paula Mostaert

Onderneming van het jaar

· Brouwerij De Halve Maan

· Dewaele

· Die Keure

· DM&S

· Ingenium

Green Award

· COSH!

· Madelie

· Studiebureau Jonckheere

· Urbanisto

· Verimpex

Nieuwbouw – renovatie Award

· BABO NV

· Bottelarij van De Halve Maan

· Hotel Augustyn

· The Notary

· Weylerkazerne